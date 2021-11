My Friend Pedro y Evil Genius 2 están entre los ocho nuevos juegos de Xbox Game Pass, que saldrán entre mañana y el 30 de noviembre.

Xbox Game Pass no para de dejarnos alegrías. El servicio de suscripción de Microsoft no deja de añadir juegos de todo tipo a su catálogo, y ahora regresa con otra tanda: serán ocho los títulos que se añadan de ahora hasta el fin de noviembre.

También lee:

• Gucci lanzará una Xbox Series X de 10 mil dólares

No contentos con todo lo que han lanzado en el mes, incluyendo Minecraft y Forza Horizon 5, la cuenta oficial anunció aún más juegos que llegarán en estos días. A continuación te damos la lista completa de los juegos.

Mañana 17 de noviembre se suma Next Space Rebels, un juego espacial de simulación en el que construirás y manejarás tus propios cohetes. El 18 de noviembre se añaden Exo One, Fae Tactics, Undungeon, y My Friend Pedro.

Este último es un espectacular juego de Devolver Digital, pero las novedades no terminan ahí: el 23 de noviembre se agregan Deeeer Simulator y el souls-like Mortal Shell. Finalmente, Evil Genius 2 llega para cerrar el mes el 30 de noviembre.

Arriba puedes ver la imagen de todos los juegos para chequear en qué plataforma saldrán. Te recordamos que pronto será más ventajoso usar el servicio en PC, ya que su app para este sistema tendrá diversas mejoras.