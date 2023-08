“No hay nada dicho todavía porque aparece algún rico y te saca dos o tres jugadores. No podemos hacer nada”, fue la frase con la que Diego Pablo Simeone sembraba un universo de dudas por Atlético de Madrid y que empieza a tener sentido ahora mismo. Arabia Saudita viene a por Rodrigo De Paul en una operación que apunta a contar con decenas de millones de euros.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 parece ser el siguiente en esa lista de objetivos que se maneja desde la ciudad de Riad. Tras un comienzo más que convulso por Atlético de Madrid y de una explosión tras la Copa del Mundo que se hizo más que palpante, el mediocentro se sitúa como uno de los próximos deseos de una Liga saudí que no se detiene. El Cholo, visiblemente enojado ante el tema.

La oferta de Arabia Saudita por Rodrigo De Paul

El reconocido periodista especializado en el mercado, Fabrizio Romano, reporta que el Al-Ahli ha presentado una oferta formal de 32 millones de euros por Rodrigo De Paul. De esta forma, las negociaciones han comenzado entre el club árabe y el Atlético de Madrid.

Así mismo, la propuesta contractual fue enviada al entorno del volante argentino, que también tendrá que dar su postura en el tema.

Otro Galáctico para Al-Ahli

Riyad Mahrez, Roger Ibañez, Allan Saint-Maximin, Merih Demiral, Edouard Mendy, Franck Kessié y Roberto Firmino, los fichajes que hasta aquí ha realizado uno de los cuatro equipos comprados por el fondo PIF. De Paul, fichado por 35 millones de euros desde Udinese en 2021, en conversaciones con el club de Oriente Medio.

Tras 88 partidos, 7 goles, 10 asistencias y poco más de dos años en el Metropolitano, el futuro del ex Racing se debate ahora mismo entre Madrid y Arabia Saudita. Diego Pablo Simeone, quien sigue esperando por otro número 5, cruza los dedos de cara no perder a un De Paul clave para competir por LaLiga. Riad no se detiene y apunta al lado rojiblanco de la capital española.