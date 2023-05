El Summer Tour de LaLiga se acerca lentamente para clubes que como Atlético de Madrid, Real Sociedad, Sevilla o Real Betis, marcarán la agenda del verano de la primera división española con una pretemporada que se tomará los estadios de México y Estados Unidos. Bolavip charló sobre dicho evento con un Nahuel Molina que analiza igualmente lo que puede ser el regreso de Lionel Messi a Barcelona en nuestra casa.

Atlético de Madrid pondrá rumbo en verano hacia Norteamérica con el fin de prepararse para una temporada 2023/2024 donde los objetivos pasan por pelear en cada frente. Junto a un Alex Remiro que también analiza el presente de Real Sociedad en Bolavip, consultamos a ambos protagonistas sobre las claves de una campaña donde ambos ya han certificado su llegada a la próxima UEFA Champions League. El 2 de agosto se verán las caras por la ciudad de Monterrey.

“Nuestro siguiente pasito para confirmar y seguir creyendo en el proyecto que tiene el club con la cantera pasa por confirmar nuestra presencia en las Champions. Esto no quiere decir que todo el éxito del club pase por ahí por que tenemos un proyecto muy claro para cuidar al jugador. El éxito sería que cada jugador que llega al primer equipo pueda mantenerse y dar el nivel que quiere tanto el club como el entrenador”, aseguraba el portero de Real Sociedad sobre otro exitoso año para los de Imanol Alguacil. En cuanto al argentino, la primera pregunta era obligatoria.

¿Regreso de Messi?

“Haber, que venga o no al Barcelona es una decisión muy personal, yo no podría darte una opinión. Obviamente que me encantaría que vaya a donde el sea feliz, que podamos seguir disfrutando de su fútbol y de él. Para mi es uno de los mejores de la historia y va a ser lindo tanto como si le toca venir como si no”.

Su convivencia con el Cholo

“De mi aprendizaje con Simeone diría que siempre me enfoque en mejorar en lo defensivo, que era lo que me faltaba en mi juego, o que me hacía más vulnerable a la hora de defender. Lo que más me costó fue por ahí el adaptarme a la dinámica de un equipo que lleva muchos años. El adaptarme a un equipo que pelea y aspira a grandes cosas a lo largo de toda la temporada. Lo que más me costó fue la adaptación, pero cuando entré en la dinámica me sentí mucho mejor y creo que fui mejorando”.

Un calendario inviable

En medio de lo que supone una temporada atípica en todos los sentidos, con un Mundial en el medio que cambió para siempre la forma de planificar todo y que ha traído diversos retos tanto para los clubes como los protagonistas, consultamos tanto a Alex Remiro como Nahuel Molina por las consecuencias de tener una campaña similar en el futuro: ¿Es viable repetir una temporada con una Copa del Mundo en noviembre?.

El portero vasco, tajante: “Te diría que es imposible de volverlo a hacer…Los que han estado en el Mundial van muy justos, al límite y no se si entrarán como les gustaría. Los compañeros que han estado dicen que es muy duro tener un Mundial en el medio y tener que volver a tu club para dar el nivel de manera tan exigente”.

“El Mundial en el medio fue duro. Uno va con la ilusión de hacer lo mejor para su selección, pero fue una exigencia muy fuerte el tener que jugar tan seguido antes del Mundial, ir allá con todos los partidos seguidos y volver sin vacaciones a poner la cabeza en el club. Fue algo complicado, se dio este año y no se si en el futuro se repetirá. Yo me siento bien físicamente, pero creo que a muchos jugadores les ha pasado factura y por ahí no llegan al final de temporada como deberían llegar en condiciones normales”, finalizaba Nahuel Molina en sus explicaciones por Bolavip.