Axel Laurent Witsel (Lieja, Bélgica, 1989) supone una de las caras más reconocibles de este final de campaña en un Atlético de Madrid que disfruta de sus servicios desde hace casi 12 meses. A contados días de terminar su primera temporada en el Metropolitano, el central o mediocentro de 34 años se pasa por Bolavip para hacer balance de una temporada llena de matices y lo que viene por delante para los Colchoneros.

Fichado a coste cero y en una operación pensada para el centro del campo, el devenir de acontecimientos a lo largo del norte de la capital española terminaron llevando a Axel Witsel hacia el centro de una zaga donde se ha hecho un pilar fundamental de ese Atlético de Madrid que lucha por la segunda plaza del campeonato. De cara a LaLiga Summer Tour 2023, el belga se pasa por nuestra casa para analizar su presente en el Metropolitano.

Junto a clubes como Real Sociedad, Sevilla o Real Betis, Atlético de Madrid pondrá rumbo en verano hacia Estados Unidos y México con el fin de prepararse para una temporada 2023/2024 donde los objetivos pasan por pelear en cada frente. Sus rivales en Monterrey o San Francisco, Diego Simeone, Antoine Griezmann, las diferencias entre la Bundesliga y LaLiga o lo que espera del Summer Tour que empezará el próximo 2 de agosto en Monterrey, algunos de los temas de la entrevista exclusiva de Axel Witsel en Bolavip.

Balance de la temporada

“Personalmente estoy feliz. Es verdad que la primera parte de la temporada fue una montaña rusa donde teníamos partidos buenos y no tan buenos. Desde enero hemos cambiado todo y la segunda parte de la temporada ha estado más que bien. Me siento bien. Es verdad que he jugado más de central que como mediocampista, pero lo más importante para mí es jugar. Y cuando me toca jugar atrás no hay problema”.

¿Son duras las pretemporadas con Simeone?

“Si, la pretemporada es muy fuerte con el Cholo. Era la segunda vez en mi vida como futbolista que me tocó ver una intensidad como esa”.

Sus rivales en el Summer Tour 2023…

“Real Sociedad es un equipo que juega muy bien, para mi es un poco parecido a como juega el Barcelona. Me impresionaron. Sevilla ha tenido una temporada un poco peor a lo que nos tiene acostumbrados, siempre está arriba porque es un equipo importante del campeonato”.

Diferencias entre Bundesliga y LaLiga…

“Es muy exigente, cada equipo es competitivo y aquí en España vemos algo distinto a Alemania, Bélgica o Rusia…El nivel técnico es más alto aquí que en la Bundesliga...Jugar contra Real Madrid por ejemplo (risas). Nunca lo había hecho y era un punto importante, nuevo y llamativo para mí”.

Las giras, una oportunidad para humanizarse…

“Si, pienso que el año pasado no tuvimos la oportunidad de hacer una gira como esta y tener esa cercanía con la gente. Pienso que siempre es bueno poder visitar y viajar. Este Tour nos permitirá conocer diferentes países y prepararnos de la mejor manera…Hace muchos años estuve en México con mi familia, por el 2014 precisamente. Estuvimos en un crucero y pasamos por México con mi padre, madre y mujer. Será lindo ir”.

¿Objetivos de la próxima temporada?

“Queremos acabar esta temporada de la mejor forma posible, terminar en segundo lugar. Tomar todo lo que hemos hecho entre enero y ahora para empezar la temporada que viene de la mejor manera”.

¿Es Griezmann el mejor jugador de LaLiga?

“Claro, Griezmann es de los mejores y para nosotros es nuestro mejor futbolista, sin dudas”.

Defina LaLiga en una palabra…

“Bonito…Duro…Posesión…Técnica…Muchas cosas”.