Se terminará pronto una campaña más de LaLiga y con ello lega el momento de sacar conclusiones alrededor de una temporada singular en todos los sentidos, con cambios en el calendario y donde ya hay nuevo campeón. Axel Witsel repasó su primer curso por el Atlético de Madrid en Bolavip y también analizó quien debe quedarse con el MVP individual de la presente edición.

Diego Pablo Simeone, el Summer Tour que viene en camino, las diferencias con la Bundesliga, sus retos para el próximo año. Todo esto fue analizado por un futbolista que conoce destinos de todo tipo en este deporte, que ha tenido que ejercer tanto como mediocentro como zaguero para el Cholo y que no duda en sus elecciones. Desde enero los números avalan su pensamiento.

¿Vinicius, Robert Lewandowski, Gavi, Ferreira Carrasco, Takefusa Kubo, Karim Benzema? Todos manejan registros para luchar por el premio que será entregado cuando todo finalice el próximo 4 de junio, pero para Axel Witsel dicho trofeo ya pertenece a un Antoine Griezmann al que después de enfrentarse tanto a nivel de selecciones como en sus tiempos por Zenit, es quien más ha sorprendido al belga. ¿El número uno ahora mismo en España?: “Claro, es de los mejores y para nosotros es nuestro mejor futbolista, sin dudas”.

Números que avalan

No será el máximo anotador del torneo, pero si hay un futbolista que explique el renacer de un equipo que por enero no tenía ni Copa del Rey, Champions League o desafíos en Europa es justamente un Griezmann que en lo que vamos de curso acumula 36 partidos encima (no se ha perdido ninguno), un 85% de acierto en los pases, 14 goles, dos tarjetas amarillas y 14 asistencias para un Atlético donde el 42% de los tantos del equipo del Cholo parten de la zurda de Antoine.

Cada uno tendrá su favorito, pero no existe un jugador con más aportación goleadora en cuanto a porcentaje se refiere a un equipo de LaLiga 2022/2023 que un Griezmann que a sus 32 años parece haber recuperado finalmente el mejor nivel que se le conocía en España. Witsel no duda en Bolavip, Antoine mira a todos desde arriba en la península ibérica por estos meses.