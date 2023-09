¿Cómo son en su día a día figuras como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Supone una de las preguntas que se hacen quienes desde hace más de una década y media disfrutan de una rivalidad para la historia de este juego. Chicharito Hernández recuerda su paso por Real Madrid mientras relata como es la cara de CR7 que no se ve en las cámaras.

9 goles y 5 asistencias en 31 partidos fue el balance del delantero en un paso por el Bernabéu donde aquel gol al Atlético en cuartos de la Champions sigue vivo en el tiempo. 12 meses estuvo el mexicano por un equipo dirigido en aquel entonces por Carlo Ancelotti y donde el mexicano llegaba a préstamo desde Manchester United. Así vivió Hernández su paso por la casa blanca.

“Fue algo único, como un sueño…Siempre la he dividido como que los primeros seis meses fueron muy complicados porque no jugué prácticamente nada. Jugué muy poco. Surgieron unas lesiones desafortunadas y se me dio la oportunidad en el segundo lapso del semestre, que fue extraordinario y algo único, memorable“, empezaba el delantero en Paramount.

La otra cara de CR7

Muchas veces le entendemos como un futbolista insaciable, rozando la arrogancia para algunos y con carácter más que singular. Todo esto son suposiciones y Chicharito no tuvo problemas a la hora de relatar como es realmente en su día a día el máximo goleador en la historia del Real Madrid.

“Cris es fenomenal dentro de un vestuario y también en su forma de ser…Creo que no he conocido y no he visto que un jugador, y yo lo puedo confirmar, que haya salido a decir que Cristiano Ronaldo es una persona difícil o complicada”, algunas de las reflexiones de un Chicharito que habló de un deportista hecho para competir, así como de un lado humano pocas veces comentado en la prensa.

Así funciona la cabeza del luso: “Cris es Cris. Sabemos su personalidad y competitividad, pero como compañero también son de las cosas que me he llevado, porque tuvimos charlas él y yo que no se hubieran dado si él tampoco las hubiera permitido…La gente ve a Cristiano Ronaldo de una manera como muy arrogante y despectiva, pero creo que es una persona muy honesta, muy franca, y que no te va a mentir”.

¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo el próximo partido de Al Nassr?

Tras los partidos ante Al Ahli y Al Ohud Club Medina, Al Nassr tendrá acción en pocos días. Jugará este viernes 29 de septiembre por la fecha 8 de la Liga Profesional Saudí ante Al Ta’ee.