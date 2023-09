Rabia y análisis, pero esto sigue y no hay tiempo para lamentarse. Así amanece un Real Madrid donde hay novedades en relación con un Vinicius que ya se encuentra meramente recuperado de sus problemas físicos y que dirá presente en el duelo ante la Unión Deportiva Las Palmas. Regresa el ‘7’ para paliar las dudas ofensivas del equipo. Rodrygo, apuntando y el que más celebra en estas horas.

No fue un lunes más por la casa blanca del fútbol. Los señalamientos tras perder el derbi, el invicto de la temporada e igualmente una solidez que poco a poco iba a emergiendo dieron para todo tipo de informaciones. Carlo Ancelotti y sus hombres festejan ahora mismo el poder contar nuevamente con un Vinicius que no juega desde la tercera fecha ante Celta de Vigo y que mañana retorna al Santiago Bernabéu. Marcó en Almería a la hora de hablar de sus números.

“Estoy listo”, dejaba caer el brasileño por medio de sus redes sociales para transmitir como esos problemas en sus piernas, así como la gastroenteritis que le sacó del derbi son historia. Vinicius dirá presente en un duelo donde se buscan tanto goles como sensaciones. Tras recibir a Las Palmas no olvidemos, se vienen visitas a urbes de riesgo como Girona o Napoli en la UEFA Champions League.

Dudas con Rodrygo

“El brasileño tenía que hacer olvidar la baja de Vinicius, pero lleva ya seis encuentros seguidos sin hacer un gol”, dicta MARCA para referirse a la única referencia ofensiva de Ancelotti en el derbi y como no pudo dar el paso al frente que esperaba el club mientras Vinicius se recuperaba. Queda ver como mueve las fichas Ancelotti, pero por Real Madrid consideran que el retorno del ‘7’ quitará presión a un Rodrygo Goes que quedó en deuda en estas semanas. MARCA no duda.

Real Madrid se alista para recibir a Las Palmas en un duelo donde solo los lesionados Eder Militao, Thibaut Courtois, Dani Carvajal y Arda Guler apuntan a ser baja. Lentamente Carlo Ancelotti recupera efectivos tras caer en el derbi y en lo que supone un momento clave de la temporada. Vinicius vuelve, la casa blanca festeja y espera que dicho hecho vaya de la mano con una mejora de Rodrygo. El extremo izquierdo tendrá minutos desde el banquillo.

¿Cuándo se juega el próximo partido del Real Madrid?

Real Madrid viene de caer en el derbi ante Atlético y aguarda por el próximo desafío por LaLiga ante Las Palmas, que se disputará este miércoles 27 de septiembre en el Santiago Bernabéu a las 19:00 horas (local).

La formación de Real Madrid versus Las Palmas

Real Madrid será visitante ante La Unión Deportiva Las Palmas y Carlo Ancelotti prepara una formación con algunas nuevas. Kepa seguirá en el arco del cuadro madrileño en este duelo; en defensa estaría acompañado por Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho y Ferland Mendy; mediocampo con Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham; para dejar en ataque a Rodrygo y Joselu.