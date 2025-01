Criticó a Cristiano Ronaldo para defender a Messi, jugó en Real Madrid y se arrepiente de no haber llegado al Barcelona

Pocos nombres han defendido en semejante magnitud a Lionel Andrés Messi. Todo ello incluso de la mano con una serie de críticas a Cristiano Ronaldo que llevaron al entorno del portugués a responder tanto de manera pública como en privado. Antonio Cassano es sinónimo de polémica en media Europa y horas más tarde de la goleada de Barcelona sobre Real Madrid, reconoce que le hubiera gustado y de qué manera cambiar la camiseta blanca para unirse al Camp Nou. Su paso por el Santiago Bernabéu no es ni mucho menos bien recordado. Así definió el 2-5 de Yeda: “Si no expulsan a Szczesny la final acaba 10-1”.

El nacido en Bari llegó a la casa blanca por 5.5 millones de euros en el 2006 y tras convertirse en una estrella de Roma y para el final de la era los Galácticos. Pese a toda la expectativa generada, Cassano nunca terminó de explotar en un Real Madrid donde confesaría años más tarde entrar en una vorágine de fiestas y salidas nocturnas que imposibilitaron ver su mejor versión en la primera división de España. Tras cuatro goles y tres asistencias en 29 partidos el divorcio era obligatorio, pero también el inicio de una serie de elogios a la figura de Messi que incluso le han hecho hablar del argentino como un activo irrepetible de este juego. En las últimas semanas que cuestionó a Cristiano Ronaldo llamándolo arrogante y tras lo ocurrido en la final de la Supercopa durante el primer Clásico del año, confesó su amor a la camiseta culé.

“Empecé a entender su filosofía cuando yo estaba en la Roma. Jugamos contra ellos. Les ganamos 3-0, goles de Totti, Montella y Tommasi, en la vuelta fue 1-1, marcaron Kluivert y Panucci. Ahí me enamoré de ellos”, desvelaba Cassano alrededor de su curiosa historia con el conjunto culé. Un equipo al cual se enfrentaría tanto con la camiseta del Real Madrid como con la de un AC Milan dónde se terminarían de dar algunos de sus últimos grandes rendimientos a nivel profesional. El italiano confiesa de haber tenido más control, no hubiera dudado un segundo en unirse a la era Messi en Cataluña.

Cassano no se arrepiente de sus decisiones en cuanto a fichajes. Pero sí de no contar con todo el conocimiento que mantiene en este momento de la entidad dirigida por Hansi Flick. En otra vida afirma, le hubiera encantado vestir las rayas blaugranas: “Habría hecho más sacrificios por el Barcelona. Puede ser. Pero me llamó el club más importante de la historia para jugar con los Galácticos. No me arrepiento para nada, pero volviendo atrás, sabiendo lo que ahora sé del Barcelona, si hubiera tenido la oportunidad la habría tomado”.

Cassano confiesa que no hubiera tenido problemas en cambiar Real Madrid por Barcelona: GETTY

Repetimos que hablamos de una de las figuras más polémicas y sinceras del Calcio en la última década. A sus 42 años, Cassano presume de una carrera donde defendió camisetas de la talla del Milán, Inter, Roma, Parma, Sampdoria y la de un Hellas Verona donde en el 2017 finiquitó su paso por el fútbol de élite. 514 encuentros, 140 goles y un total de 3 títulos componen el resumen de una carrera donde justamente con Real Madrid ganaría la famosa Liga de las remontadas durante la primavera del 2007. El gran defensor de Messi y crítico de Cristiano Ronaldo declara su amor al Barcelona.

Elogios a Messi y dardos a CR7

“Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol. Puede marcar 3.000 goles, me importa una mierda. Jugar al fútbol jugaron Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibra, Suárez…El único Dios del fútbol se llama Messi. Es así de simple”, dejaba caer en septiembre del 2024. Todo ello durante una edición del podcast ‘Viva el fútbol’ junto a Nicola Ventola y Lele Adani. La hermana de CR7 fue quien salió al paso definiendo a Cassano como un ‘recogepelotas’.

Nuevo fichaje para Messi en Miami

Javier Mascherano pedía caras nuevas y estas poco a poco llegan a Miami. Tadeo Allende arriba desde Celta de Vigo. El acuerdo se da en una cesión por 12 meses que era más que pretendida por todo el equipo de La Florida. A la espera de lo que ocurra con Neymar y otras operaciones, el ex Godoy Cruz se suma al uruguayo Maximiliano Falcón como nuevos escuderos de Messi en la búsqueda del título de MLS. En unos días, se debuta ante América MX en Las Vegas.

