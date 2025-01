Mbappé sigue sumando goles y Real Madrid vuelve a ser líder de LaLiga

En la capital de España Real Madrid se medía consigo mismo, con la clasificación de una Liga española que llega a su fecha 20 y con unas Palmas que eran el único obstáculo para ser el puntero del campeonato. Tras los pinchazos de Atlético Madrid en Leganés y de Barcelona en Getafe, aparecía una oportunidad de oro para la plantilla de Carlo Ancelotti en una semana más que convulsa y donde se pasó de perder la Supercopa de España a un susto enorme vs Celta de Vigo. Sin Vinicius, más galones que nunca para Kylian Mbappé y compañía en una jornada donde David Alaba volvió a sentirse jugador de fútbol.

Courtois, Lucas V., Asencio, Rüdiger, Fran García, Ceballos, Valverde, Bellingham, Brahim, Mbappé y Rodrygo. Fueron los elegidos por un Carlo Ancelotti que en la previa hablaba de un choque donde los suyos estaban obligados a gustar y ganar. Real Madrid se medía con unas Palmas que ya habían ganado en Barcelona y que de la mano de Diego Martínez en el banco vienen sorprendiendo desde el cambio de entrenador. Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Luka Modric, Vinicius y Eder Militao, bajas en los merengues.

Lo cierto es que hablábamos de una oportunidad de oro para Real Madrid. La derrota del Atlético Madrid en Leganés y el empate de Barcelona en Getafe ponía a los merengues con la posibilidad de quedar como único puntero del campeonato local en la fecha número 20 del certamen. Repetimos que todo en medio de una semana donde los culés derrotaron a la plantilla de Carlo Ancelotti por 5-2 en la final de la Supercopa de España y donde el Celta de Vigo estuvo a punto de generar un batacazo en el Bernabéu por la Copa del Rey. Chance de oro antes de una semana donde se vienen choques ante RB Salzburgo y Real Valladolid de cara al final del mes de enero.

Menos de un minuto pasó antes de que el cero se rompiese. Un centro al segundo palo de la defensa del Real Madrid encontró a Fabio Silva solo y a la espada de Lucas Vázquez. No perdonó el luso, quien viene en racha, para poner el 0-1 en un Bernabéu donde hubo pitos. 60 segundos más tarde y tras una gran acción individual de Rodrygo, Brahim fallaba a puerta vacía el empate. Inicio complicado para un conjunto merengue que tendría que remar desde atrás.

No lo pasaba bien Real Madrid, pero el talento de los hombres de Ancelotti arriba es diferencial donde los haya. A los 17 minutos Sandro derribó a Rodrygo en el área y para que Kylian Mbappé igualase todo desde los once pasos. Nuevo gol para el galo, máximo anotador del equipo en lo que vamos de temporada. 11 en LaLiga para el ex PSG.

Real Madrid fue el dueño del partido desde dicho momento. Mbappé, Bellingham, Rodrygo…Una sinfonía de ocasiones se acumulaba en una portería de Las Palmas que finalmente y tras una gran contra al 33, acabaría con Lucas asistiendo a Brahim y con el marroquí justificando una remontada que apagaba un poco el ruido exterior. La casa blanca quería más y solo 180 segundos más tarde, una nueva combinación entre Mbappé y Rodrygo acabaría en el 3-1. Respiraba Ancelotti.

Ya por el segundo tiempo y sin apenas tiempo de reacción para a visita, Real Madrid continuó acumulando jugadas como ocasiones antes de que Rodrygo marcase a pase de Fran García el 4-1 en un Bernabéu donde el cambio de liderato ya era una realidad en momento.

Al minuto 76 y luego de más de 12 meses de espera, David Alaba volvió a jugar un partido de fútbol de manera oficial. Tras la rotura de cruzados en diciembre del 2023, el austriaco ingresó por Rudiger ante un Bernabéu que le ovacionó por todo lo alto. Ancelotti recupera una pieza para su defensa en un momento clave de la temporada. Hay un nuevo líder de LaLiga y en una jornada donde se anularon hasta tres goles a Bellingham, Valverde y Mbappé. La casa blanca ya pone sus ojos en el choque ante RB Salzburgo por la Champions.

