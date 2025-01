Haaland jura amor a Guardiola y cierra la puerta de Real Madrid o Barcelona: “Estoy contento no jugando en esos equipos”

Erling Haaland será jugador del Manchester City hasta el 2034. Es lo que dicta una renovación para la historia de este deporte y donde entidades como Pep Guardiola siguen festejando por estas fechas. El delantero noruego atendió a los medios para explicar los motivos que le llevan a firmar un contrato sin precedentes en la Premier League y que para muchos supone cerrar hasta nuevo aviso la puerta a clubes como Real Madrid o Barcelona. Se viene PSG por la UEFA Champions League.

30 millones de euros anuales apunta a cobrar el Androide con una renovación que fue anunciada días atrás y que supone un golpe en todos los sentidos del City al mercado. Haaland, siempre relacionado con clubes como Real Madrid o Barcelona, analizó las claves de un contrato sin precedentes incluso en el Etihad y que llega igualmente antes de que llegue la sentencia del juicio ante la Premier League. Erling habló de los posibles castigos a los skyblues y dejó un claro mensaje a los gigantes de LaLiga.

“¿Las posibles sanciones al Manchester City? No pensé en ello. Confío en que el club sabe lo que está haciendo, tampoco creo que yo tenga mucho que decir. He estado aquí dos años y medio. Confío en que el club sabe lo que hace, sí…¿Real Madrid o Barcelona? Acabo de firmar un contrato de nueve años y medio con el City, ¿Qué queréis que os diga? Estoy contento no jugando en ninguno de esos equipos, y con mi elección. Tengo ganas de pasar muchos años más en Manchester, y eso es todo, la verdad”, empezaba el delantero noruego en una rueda de prensa tomada por preguntas sobre su presente como futuro. Se viene PSG.

Haaland no desveló si existe una nueva cláusula de rescisión en este vínculo contractual que tiene a media Europa patas arriba. Se mostró feliz de poder seguir ligado a un club con el que tiene hasta una relación familiar por su padre y que le convierte en el pilar del proyecto: “Mis sensaciones me llevan a firmar algo así. También hablé con mi gente y me convencieron de que esa era la decisión correcta. Al final de las conversaciones llegamos a un acuerdo, y me sentí muy bien con eso. Tengo muchas ganas de pasar muchos años más en Manchester, ¡Será genial!…Es algo inusual, no es normal, pero eso también me gusta. Al final, las dos partes nos sentimos bien con ese acuerdo, fue una elección fácil”.

Haaland se aleja de Real Madrid y Barcelona tras su histórica renovación: GETTY

En apenas 127 partidos por el Etihad, Haaland ya acumula hasta 112 goles, 16 asistencias y un total de 6 títulos bajo el brazo de un Pep Guardiola que se alista para una final vs PSG. Dos ediciones de la Botas de Oro de la Premier y el récord de más anotaciones en una campaña, motivos para pensar que Erling puede batir todas las marcas de gritos sagrados en la mejor liga del mundo. ¿Puerta cerrada a Real Madrid o Barcelona? Todo apunta a ello…De momento.

Solo Real Madrid supera a Manchester City en ingresos

Los merengues son el primer club en superar los 1.000 millones de euros en ingresos de explotación según indican desde Football Benchmark. El informe forme sobre los Campeones de Europa 2025 publicado horas atrás deja al conjunto skyblue como segundo en la tabla con 838 millones de euros. PSG, Inter Milán, PSV y Sporting Lisboa, quienes completan la tabla general.

Guardiola tendrá otro refuerzo

Fuentes como Fabrizio Romano no dudan: Juma Bah se convertirá en nuevo jugador del Manchester City. El central de 18 años del Real Valladolid en España apunta a irse cedido al RC Lens. Los skyblues vencieron en la puja y se anticiparon a entidades como Inter Milán y Fenerbahce. Se espera por un fichaje más en el Etihad antes del final de enero.

