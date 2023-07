El Barcelona finalmente pudo disputar su primer amistoso de pretemporada este jueves, en un mano a mano contra el Arsenal, el cual terminó en derrota, pero que sirvió para que varios jugadores puedan mostrarse ante Xavi.

Especialmente aquellos futbolistas que están en la cuerda floja y que, para Xavi, son transferibles. El claro ejemplo es Ferrán Torres, quien pasó de estar en esa lista a asegurar que seguirá en el Barcelona.

Ferrán Torres confirmó que se queda en el Barcelona luego del amistoso

Luego del partido, en el que anotó un gol, Ferrán Torres tomó los micrófonos para hablar sobre su futuro junto al Barcelona. Allí confirmó que seguirá en el club, a pesar de todos los rumores.

“Los nombres los colocan los periodistas”, comenzó. “Yo tengo contrato aquí, voy a quedarme. Lo tengo claro, estoy capacitado para poder jugar en el Barça”, aseguró. “Lo que se diga de mí me da igual, yengo que estar tranquilo conmigo mismo, trabajar como el que más porque al final la recompensa llega”, cerró.

Aún así, entendió que los rumores son fundados por su flojo rendimiento en la pasada temporada, y reconoció su culpa en ello: “Soy el primer crítico. La pasada temporada no fue buena pero es de las que más he aprendido en mi carrera. Esos altibajos que tuve me están sirviendo para estar más fuerte ahora”.

Para cerrar, habló sobre su utilidad para Xavi y el Barcelona a la hora de elegir la formación: “Cuanta más polivalencia tenga, más opciones de jugar. Puedo jugar en las dos bandas, de punta o segunda punta. Es bueno para mí y para el equipo”.

De esta forma, Ferrán Torres pone fin a los rumores que lo alejaban del Barcelona y buscará reencontrarse con su mejor nivel en el próximo curso.