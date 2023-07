Xavi, enojado con Arsenal: “Esto no es normal”

Barcelona debutó con derrota en una pretemporada marcada por las operaciones de fichajes y por los problemas en la concentración culé. El virus sufrido jornadas atrás pasó factura ante un Arsenal hambriento en todo los sentidos. Hubo reclamos de Xavi Hernández tras el final del choque contra el equipo de Mikel Arteta: “No es normal”.

5-3, el marcador final de un duelo donde las diferencias a nivel físico se hicieron evidentes. Barcelona venía de sufrir virus que alteran una parte del curso clave en la preparación física. Hubo debuts, goles y hasta tantos de faltas que no se veían desde los tiempos de Lionel Messi. Xavi analizó todo desde el Estadio SoFi de California.

“Ha sido un partido muy bueno para el espectáculo, no tanto para los entrenadores. Ha sido de ida y vuelta. Se ha notado que estaban mucho más rodados que nosotros. Hemos estado tiernos en defensa”, comenzaba el entrenador culé antes de reclamar a Mikel Arteta por la intensidad de sus hombres sobre el terreno de juego.

“No es normal”

“Le dije al final del partido que parecía un partido de Champions porque la intensidad que pusieron no era normal para un amistoso, pero entiendo que todos quieren ganar. Para nosotros era el primer partido y veníamos de un virus…”, seguí un Xavi al que se vio junto al DT de los Gunners tras el pitido final.

Enojado con la disposición del conjunto inglés: “La nuestra no me ha sorprendido, la suya sí. No es normal tanta intensidad ni tantas faltas tácticas. Todos queremos competir, pero esto es un amistoso. Ellos están a otro ritmo de intensidad. Se han visto cosas positivas y estoy contento en general. Resultado aparte, las conclusiones son positivas”.

Arteta responde

El entrenador del Arsenal fue consultado igualmente por la situación. Los Gunners se vieron más rodados, mejor físicamente y con fichajes que venían mostrarse por primera vez como titulares. El vasco, tajante ante las palabras de Xavi sobre un 5-3 que ya queda en el pasado: “Hoy estábamos jugando ante 70.000 personas y al final el jugador se rebela, quiere competir, quiere ganar”.

“Creo que no está en nuestras manos. Podemos tener una idea de lo que queríamos que pasara en el partido y controlar ciertas cosas, pero en el momento en el que balón empieza a rodar, que ha habido la primera falta y que han hecho ellos el primer gol, se ha visto un cambio”, finalizaba un Mikel Arteta que no se muestra ‘arrepentido’ por la intensidad de los suyos.