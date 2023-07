Barcelona ya piensa en el primer Clásico de la temporada ante Real Madrid mientras el mercado de fichajes sigue adelante. En medio de una derrota con Arsenal que queda en el pasado, empezaron a divulgarse diversos rumores alrededor del futuro de un Julián Araujo que suena lejos del Camp Nou. Esto cuentan a Bolavip.

Fichado desde LA Galaxy en enero del presente 2023 por una semana cercana a los 4 millones de euros, el mexicano ha buscado hacerse un hueco bajo las órdenes de Xavi. Las necesidades económicas de la entidad y el deseo a desarrollar sus condiciones invitan a una salida este verano. Medios como Sport hablaban de ofertas concretas para moverle por 12 meses.

Ojo, Barcelona confía en los servicios del mexicano y su potencial explosión, pero primero hay que foguearse. Se hablaba de tratativas para llevarle a Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas y Porto. Esto le cuentan a Bolavip sobre un joven al que la competencia por un lugar en los onces de Xavi le llevará a tener nueva camiseta en estos meses. El de Terrassa no cuenta con su figura hasta verano del 2024.

Osasuna le descarta

Tal y como comentan a Bolavip las fuentes consultadas, el nombre de Julián Araujo no ha llegado a Pamplona. Celebran en Osasuna los permisos para participar en la próxima Conference League, pero esto no cambiará sus prioridades de mercado. Se busca un extremo y un futbolista de perfil ofensivo que no tiene por qué ser un ‘9’ de área puro.

A día de hoy los rojillos cuentan con tres laterales derechos (Ruben Peña, Nacho Vidal y hasta Jon Moncayola), hito que descarta de momento cualquier arribo de Julián Araujo. Como dicen a Bolavip, en este momento no se espera ni se tiene en carpeta al mexicano. Las prioridades de Osasuna pasan por reforzar una plantilla que se alista para la Conference League y que ha cerrado ya sus cuestiones jurídicas ante UEFA. Felicidad y mucha expectativa con lo que viene.

Encantos con Mojica

Quien sí ha firmado en el Estadio de El Sadar no es otro que el lateral colombiano Johan Mojica. Una cesión por 12 meses (pago de 100.000 euros) donde Osasuna se hará cargo del sueldo del cafetero compone la operación que llevará al jugador del Villarreal a Navarra. No hay opción de compra para hacerse con sus servicios más allá del 30 de junio del 2024. Será presentado el martes. Relevo adelantó la noticia.

Confirman a Bolavip igualmente que el parecido del colombiano con el perfil de Pervis Estupiñán (ex Osasuna) también ha también jugado sus cartas en una operación clave para la entidad de Pamplona. Julián Araujo no llegará y se sigue en la búsqueda de un extremo y un futbolista de perfil ofensivo en Navarra.