¿Quién será el próximo entrenador del Barcelona? Supone la pregunta del año en una entidad que ya mira más allá de la figura de Xavi Hernández. Los últimos rumores hablan de un Joan Laporta que empieza a moverse y que piensa en el DT que fuese su prioridad cuando comenzase su segundo mandato allá por el 2021. Alemania confirmó contactos mientras nombres como Rafa Márquez vuelven a hablar sobre un hipotético ascenso.

La victoria ante Deportivo Alavés por 1-3 no saca el foco de lo realmente importante. Barcelona ya sabe que tendrá que buscar un nuevo capitán de barco a partir de un 1 de julio en el que Xavi dirá adiós. La ecuación no es sencilla por la ausencia de dinero en las arcas, pero hay ya por lo menos contactos o movimientos pensando en nombres puntuales. Los Jürgen Klopp o Mikel Arteta son imposibles, pero desde Alemania desvelan que Deco y su equipo de trabajo ya se tocado puertas como la de Hansi Flick.

BILD desvela que hubo videollamadas entre el actual director deportivo del club y el ex DT de Bayern Múnich. Flick, libre desde su despido al frente de la selección de Alemania, ya fue la prioridad de Joan Laporta en su regreso al club allá por el 2021. El teutón estaba por encima de Xavi en cuanto a la lista de prioridades de un conjunto culé que por motivos económicos y deportivos no pudo convencerle. Es el primer nombre del que se habla de algo más una simple opción.

El entrenador de 58 años es una cara conocida en Barcelona. No solo por aquel 2-8 donde Bayern Múnich daba un paso hacia su segundo triplete, sino igualmente por su cercanía con nombres puntuales como Marc Ter Stegen, Ilkay Gundogan o Robert Lewandowski. Recordemos que fue despedido el pasado 23 de septiembre del 2023 y tras una dolorosa derrota ante Japón como local por 1-4. Para BILD ahora mismo es una de las grandes opciones que maneja la directiva de Laporta.

¿Qué dice Deco sobre el tema? Debemos entender la figura del luso como una de las más importantes a la hora de conocer que hará Barcelona con su banquillo. En la previa al choque con Alavés, pidió calma y paciencia a la hora de entregar el nombre más consultado por los culés en estas semanas: “Cada entrenador tiene sus características, pero el que venga tiene que tener ambición y hambre para hacer grandes cosas. Y saber a dónde viene”.

Rafa Márquez vuelva a hablar

“La gente que me conoce sabe la persona que soy y los valores que tengo. Realmente no hace falta aclararlo. Intento no ver noticias. Estoy haciendo mi trabajo, aprendiendo mucho y disfrutando con los chicos. Tiempo al tiempo”, reflexionaba el mexicano desde Barcelona B. hubo muchas críticas a su figura tras ponerse a disposición de Laporta para reemplazar a Xavi. Es un proyecto de club y habrá que ver en que momento puede darse ese salto al primer equipo.

Primer respiro desde septiembre

Se viene semana sin actividad en Barcelona. Una donde por primera vez y desde el mes de septiembre, los jugadores de Xavi tendrán una jornada de descanso completa. Los próximos desafíos pasan por enfrentar al Granada como local y a Celta de Vigo como visitante. Si nada se tuerce, serán las fechas del retorno de Ter Stegen.