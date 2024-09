¿Se imagen a Lionel Messi jugando para Real Madrid y ante Barcelona? Pues el primer representante del argentino confiesa que fue una posibilidad barajada desde el Santiago Bernabéu. Horacio Gaggioli, agente en el inicio de la carrera de La Pulga, desvela las claves de lo que durante años fue parte de una leyenda negra que ahora queda confirmada. Sus declaraciones en el medio árabe Kooora, la clave de todo.

“¿Estuvo Messi de fichar por el Real Madrid al comienzo de su carrera?… Real Madrid estaba interesado en él cuando era joven, tenía 16 o 17 años, pero Leo nunca quiso dejar el Barcelona”, confesaba Gaggioli en una entrevista marcada por la figura del argentino y su vida en un Camp Nou que nunca fue igual desde su salida. Todo esto nos devuelve teniendo en cuenta las palabras de Horacio al año 2004, momento en el cual Lionel apenas daba sus primeros pasos en la ciudad condal. El resto es historia.

Durante años muchos medios afirmaron que dicha posibilidad estuvo sobre la mesa. La historia no es nueva en sí, pero las declaraciones de Horacio Gaggioli confirman una trama que solamente la voluntad de Messi evitó de convertirse en una realidad. Real Madrid se interesó en un joven que tras cuatro años viviendo en Barcelona hacia voltear los ojos de la capital de España hacia la ciudad deportiva Johan Cruyff. Pero ni mucho menos fueron los únicos interesados en sacar a Leo de la que fue su casa.

“Arsenal mostró interés en fichar a Messi al principio de su carrera, pero él no quería irse del Barça”, más reflexiones de un Horacio Gaggioli que no duda a la hora de marcar como Leo nunca quiso irse del club de sus amores. La tan famosa despedida en agosto del 2021 es catalogada por su agente como un gran dolor, así como una situación donde el propio Messi nunca tuvo poder de decisión. Se apunta a la directiva de Joan Laporta en este sentido.

Real Madrid buscó el fichaje de Messi desde Barcelona allá por el 2004: IMAGO

Así buscó Real Madrid quedarse con quien durante los próximos 15 años a ese 2004 sería su gran verdugo. Messi fue un dolor de cabeza en todos los sentidos para un equipo blanco con el que se midió en 45 oportunidades imponiendo su dominio con un total de 19 victorias, 11 empates y 15 derrotas. ¿Goles? Un total de 26 y hasta 14 asistencias en el recorrido total de esta rivalidad. Leo se negó a realizar uno de los movimientos que sin duda hubiera cambiado de gran manera la historia moderna del fútbol.

¿Es cierto que Messi firmó su primer contrato en un pañuelo?

Horacio Gaggioli también ataca dicho mito. Durante años se ha afirmado que la llegada de Messi al Barcelona se cerró en un pedazo de papel que no olvidemos ha sido subastado según varios portales por hasta un millón de euros. El agente no duda: “Ese pañuelo no era un contrato, sino un compromiso para firmar al jugador. Ese pañuelo fue la razón por la que cambió la historia moderna del Barcelona y la de Messi”.

Nuevo compañero para Messi en Inter Miami

Las Garzas ya han anunciado la llegada del portero de 38 años Óscar Ustari. Un portero con recorrido en Europa, que ganó un Oro Olímpico, jugó en clubes como Boca Juniors y que se reencuentra con Messi 16 años después de aquel verano del 2008 donde conquistaron los JJOO en China. Es la más reciente incorporación del equipo de David Beckham.