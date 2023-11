Hace unas horas Deco hablaba de la posibilidad de contar con Joao Félix y Cancelo más allá del 30 de junio del 2024 en un firme deseo por sumar goles en un Barcelona que ahora recibe otro tipo de ofrecimientos. Un multicampeón de Pep Guardiola quiere volver al conjunto culé si es que Xavi da el visto bueno. Ganó hasta 17 trofeos en un Camp Nou donde su nombre va ligado a las noches más gloriosas de la entidad. ¿Da para un segundo capítulo?

Hablamos de Pedro Rodríguez. Conocido popularmente como Pedro o Pedrito, el delantero de Lazio desvela a sus 36 años que la idea de retirarse en el Camp Nou se encuentra vigente. En una entrevista para Betevé, ofreció sus servicios a una entidad que busca fichajes para el 2024: “Es mi equipo, es muy complicado que vuelva, por muchos factores, por la edad, pero me encantaría. Retirarme al Barça sería espectacular…Si me lo dicen y me llama Xavi, antes de que cuelgue y se arrepienta, vengo”.

Hablar de Pedro es hablar de títulos en el Camp Nou. El canterano debutó como titular de la mano de Pep Guardiola en un verano del 2008 donde el Triplete y Sextete empezaba a calentarse. 321 batallas, 99 goles y 17 trofeos, el resumen de un paso por Barcelona donde hubo hitos de todo tipo. Cinco ediciones de LaLiga, cuatro Supercopas de España, tres Champions, dos Mundiales de Clubes y tres Copas del Rey, el pasó de Pedrito por la entidad a la que se ofrece para volver. Canterano de La Masía pese a haber nacido en Tenerife para algunos.

¿Cómo es su presente? La realidad es que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 vive desde hace tres temporadas en una Lazio a la que llegó desde Roma. 101 encuentros, 19 goles y un rendimiento más que decente le han llevado a ganarse el cariño de una entidad a la que llegó desde La Loba. Tiene contrato hasta el 2024 y un valor de mercado que llega al 1.5 millones de euros. Pedro se ofrece, consiente de su edad, para un proyecto que seguirá mutando en los próximos años. Que no haya dinero de sobra invita a algún tipo de optimismo.

Era el hombre de los goles importantes. El delantero supone una de las caras más queridas por el barcelonismo. Muchas veces sin los focos que merecía, Pedrito se hizo un hueco en la historia del club con goles en la final de la Champions 2010/2011, del Mundial de Clubes ante Estudiantes de La Plata o sus tantos al Real Madrid, el recuerdo imborrable de un delantero que en el final de su carrera, sigue soñando con una llamada para volver al Camp Nou. Soñar como dicen por ahí, no cuesta nada.

Avalando a Xavi

“Tengo mucha confianza en él. Es un entrenador que se deja la piel, tiene muy buenas ideas de lo que quiere hacer, que es llevar al Barça lo más arriba posible”, palabras de Pedro en Betevé sobre su ex compañero. Uno con el que compartió cancha desde el 2008 hasta un verano del 2015 donde puso rumbo al Chelsea.

¿Qué fichajes busca Barcelona para 2024?

Se habla en general de dos o tres posiciones. Un suplente para Robert Lewandowski, un lateral por derecha y un volante, los primeros puestos a reforzar en un Barcelona que como en este verano, apostará por operaciones de bajo coste gracias a su situación económica.