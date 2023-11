La figura de A

Verano del 2024 traerá refuerzos al conjunto merengue. Uno de los nombres más comentados por estas fechas pasa por un Alphonso Davies cuyo contrato en Múnich termina en el 2025 para dar rienda suelta a un escenario inmejorable en Madrid. Se busca que Bayern acepte un traspaso a la baja en unos meses (BILD habla de 40 millones de euros) o que acepte perder al jugador de manera gratuita antes del inicio de la temporada 2025/2026. MARCA habla de un Bernabéu optimista y donde crece la necesidad de reforzar dicha zona. Eso sí, los Bávaros niegan que le abrirán la puerta.

“Tiene contrato con nosotros hasta junio de 2025, es uno de los mejores laterales del mundo. Por supuesto que queremos conservar a Davies y espero que él también quiera quedarse”, palabras del presidente del Bayern de Múnich Herbert Hainer anoche. Desde hace meses que se busca renovar un contrato que de momento parece lejos de poder prorrogarse. Dicho hecho aumenta las expectativas de un Real Madrid que empieza a pensar en el verano del 2024 como la única vía para que todas las partes lleguen a un acuerdo. No se quiere dañar las relaciones entre ambos gigantes.

¿Por qué? Bayern Múnich no es un club estado. Tiene que responder ante sus socios con balances económicos en verde o mejor dicho, no perder dinero que no puede recuperarse por medio de un préstamo hecho desde Oriente Medio. Para Madrid la cosa empieza a acercarse a un punto de no retorno. Incluso voces como Fabrizio Romano hablan de tensiones entre el agente de Davies y los reyes de la Bundesliga. Se busca su arribo al Bernabéu desde hace varios cursos.

Alphonso Davies, de apenas 23 años, entra de lleno en ese perfil de jóvenes que busca Real Madrid desde la salida de Cristiano Ronaldo para sus nuevos proyectos. No ha dado señales de querer seguirán una entidad con la que ha ganado todo y donde los cambios administrativos de los últimos meses (entrada y salida de directivas) están lejos de dar la estabilidad a la que todo el Allianz estaba acostumbrada desde hace décadas. Real Madrid entiende que si se llega a junio con el jugador sin firmar un nuevo contrato, todo queda a pedir de boca.

¿Quién sale en Madrid para que entre Davies?

A día de hoy Carlo Ancelotti cuenta con dos jugadores en banda izquierda. Se pretende que Eduardo Camavinga salga de dicha demarcación para hacerse fuerte en la medular. Fran García y Ferland Mendy, dos jugadores que luchan a la espera de la operación Davies por ganarse un lugar para la próxima temporada. El francés, quien termina contrato en el 2025, la baja más comentada en medios como MARCA.

Los números de Davies en Múnich

Fichado desde Vancouver Whitecaps en verano del 2017, Davies se ha consolidado como una de las grandes fichas de la plantilla de Thomas Tuchel. 171 partidos, 8 goles, 28 asistencias y 13 trofeos donde destaca la Champions League de la pandemia, su carta de presentación en un gigante que pretende renovarle por todos los medios.