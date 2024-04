Restan un poco más de 24 horas para que Barcelona vuelva a buscar ser equipo de semifinales en UEFA Champions League. Paris Saint Germain aparece en el horizonte mientras Joao Félix analiza la eliminatoria contra los hombres de Luis Enrique al mismo tiempo que viejos rumores del mercado de fichajes vuelven a la vida. El portugués asegura que ha convencido incluso a una figura de Pep Guardiola de unirse a las filas de Xavi Hernández.

El conjunto culé sigue pensando en incorporaciones pese a una situación económica que no deja de ser más que exigente. Barcelona llegará el verano con la necesidad de conseguir millones por medio de ventas que le permitan seguir compitiendo a la hora de buscar las mejores opciones para reforzar su plantilla. Joao Félix fue consultado por Catalunya Radio por un nombre concreto que desde hace meses hace suspirar a la Junta directiva de Joan Laporta.

“Si viene Bernardo Silva, le voy a pedir una comisión…Si viene, se van a quedar encantados en Barcelona. Me preguntó sitios para vivir, para comer…Y también fiscales porque me vino a la cabeza y él es cuidadoso. Creo que he convencido a Bernardo de que venga”, palabras del extremo cedido por Atlético de Madrid sobre su compatriota y la posibilidad de ver a este recalar por el Camp Nou. El interés no es ni mucho menos nuevo pero tiene motivos para ilusionar a la bancada blaugrana.

Y es que no olvidemos que tal y como confirmase Fabrizio Romano Bernardo Silva tiene cláusula para dejar la ciudad de Manchester en los próximos meses. Concretamente 50 millones de euros tendrá que pagar quien desee quedarse con un futbolista vital en los planes de Guardiola y cuyo fútbol por supuesto encaja de lleno con lo que se pretende hacer por Barcelona en el futuro. Por el Reino Unido es absolutamente intocable.

2026 es la fecha donde el contrato de Bernardo Silva termina. Son varias las figuras del Manchester City que encuentran en dicho periodo de tiempo el final de sus últimos vínculos contractuales con el actual campeón de Europa. Los rumores alrededor de un hipotético movimiento de Barcelona para quedarse con sus servicios ahora van acompañados de palabras de un Joao Félix que también por supuesto apuesta a seguir por la ciudad condal más allá del 30 de junio.

Joao quiere quedarse

“Me encanta el club, la gente, el vestuario es tremendo. Por mí, sí seguiría. Y creo que Cerezo sí lo pondrá sencillo porque es un buen tío, lo aprecio mucho. Siempre me ha ayudado, ha estado pendiente de mi familia y quiere que me vaya bien”, más declaraciones del futbolista portugués a la hora de pensar en hipotéticas negociaciones entre Atlético de Madrid y Barcelona.

¿Cuánto pide Atlético por Joao Félix?

Los colchoneros llegaron a pagar 127 millones de euros en su día. Una cifra monumental que Benfica recibió que apunta a no ser recuperada en un futuro cercano. Los informes más amables pensando en la economía del Barcelona hablan de un centenar de ‘kilos’. Eso sí, la opción de un nuevo préstamo con opción de compra obligatoria también se encuentra en la hoja de ruta a analizar. La decisión recae en manos del club más allá de quien sea el próximo entrenador del primer equipo.