Los clubes de la Premier League se han impuesto en los últimos mercados de pases del fútbol europeo con su poderío económico. Ahora se ha confirmado que la estrella de Real Madrid, Federico Valverde ha rechazado una oferta para marcharse a Inglaterra y el uruguayo ha hablado al respecto.

El rendimiento de Federic Valverde tras el Mundial de Qatar 2022 en Real Madrid ha estado por debajo de lo que acostumbra. Sin embargo, el volante uruguayo se reencontró con el gol este domingo, en la remontada de la Casa Blanca ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu.

Durante el verano, hubo rumores sobre el interés de clubes de la Pemier League en llevarse la ficha del jugador de la Celeste. Este acabó quedándose en el equipo blanco y ahora ha salido a hablar sobre todas las especulaciones que hubo sobre su futuro en el último mercado de pases.

¿Valverde a la Premier League?

Luego del encuentro en el Bernabéu, Valverde pasó por la zona mixta y habló sobre lo ocurrido durante la ventana de pases. El jugador reveló que no escuchó a las ofertas de la Premier League y que su prioridad siempre fue permanecer en las filas de Real Madrid.

“Tengo la posibilidad de jugar en el Real Madrid. El día que no me sienta así, probablemente buscaré otra solución o el propio club me buscará una” fueron las palabras de Federico Valverde, que ilusionaron a los hinchas del equipo merengue con un largo ciclo del uruguayo en el plantel.