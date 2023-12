Barcelona ya piensa en el regreso de LaLiga tras meterse entre los 16 mejores equipos de la UEFA Champions League. un hito imposible sin la pareja de moda por estas fechas en Montjuic. Hay tanto decisión como voluntad de buscar los fichajes de Joao Félix y Joao Cancelo para el 2024. Se empieza a mover una doble operación que choca de lleno con los intereses de Manchester City y Atlético de Madrid. Deco y Joan Laporta, a cumplirle a Xavi.

La realidad es que el conjunto culé no se encuentra en capacidad de competir económicamente con los gigantes de Europa. Un hito que hace que la figura del director deportivo y el presidente sea clave para empezar a negociar desde enero con dos clubes que quieren sacar el mayor de los réditos a sus cedidos. Barcelona, indica Mundo Deportivo, no quiere pagar más de 40 millones de euros al Atlético de Madrid y 15 al Manchester City. Hacer una nueva cesión de ambos con opciones de compra obligatoria en el 2025, posible solución.

Decimos que dicha propuesta choca de lleno con las pretensiones Colchoneras y Skyblues. Atlético de Madrid busca 80 millones de euros por Joao Félix. No encaja en el modelo del club y su relación con Diego Simeone es irreconciliable a ojos de todo el club. Una situación similar a la Cancelo con Pep Guardiola, donde Manchester City pedirá, según Mundo Deportivo, montos entre los 25 y los 50 millones de euros. Xavi quiere a ambos, Jorge Mendes desea que se queden en Barcelona y los jugadores son felices en Can Barça.

Enero será clave los culés en este sentido. Todo por que entienden desde Barcelona que el precio demandado por Madrid y Manchester solo crecerá en el segundo tramo de la temporada. Adelantarse al futuro es clave, así como evitar competir con otros gigantes de la Premier League o Arabia en inferioridad de oportunidades a nivel económico. En cuanto a la operación Joao Félix indican, desde Montjuic no descartan incluir jugadores en la operación. La pregunta es saber quién puede interesar al Cholo. Será una batalla entre directivas larga y con varias reuniones.

Juega a favor del Barcelona que nadie les espere en Manchester o Madrid. También contar con el dinero de UEFA por meterse en octavos de la Champions League. El conjunto culé ya piensa en un 2024 donde los nombres de Joao Cancelo y Félix son vistos como obligaciones y no oportunidades de mercado. Conseguir que ambos lleguen a Montjuic de manera definitiva por sumas que superen los 65 millones de euros, la difícil misión que aparece para la dupla Laporta-Deco. Jorge Mendes será aliado.

Vitor Roque, en enero por Barcelona

El Diario AS da la mejor noticia posible. Barcelona cumplirá con todos los requisitos salariales para incorporar al delantero del Paranaense de cara a la segunda parte de la temporada. Una operación que será clave para que el mercado de enero culé se complete con éxito. Un reemplazante de Gavi, difícil pero no imposible. Es el siguiente gran punto de debate.

Atlético sobre Joao Félix

“Hace dos años que no hablo con él, pero, realmente, si besa el escudo del Barcelona es porque siente al Barcelona, si no, no lo besaría”, palabras del presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo. Este domingo miden fuerzas en una final por LaLiga. Los Colchoneros no pondrán trabas a su salida, pero quieren dinero para recuperar a inversión de 127 millones de euros hecha alrededor del luso.