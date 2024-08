El alemán volvió al ruedo con reflexiones sobre Messi y Argentina. Ya las hubo en un pasado no muy lejano alrededor de ítems como Qatar, The Best o Dibu Martínez.

Toni Kroos volvió a la carga. En esta ocasión contra Lionel Andrés Messi y el Balón de Oro ganado por el rosarino hace algunos meses. No es la primera vez que la ya ex estrella del Real Madrid se manifiesta de lleno en clave Selección Argentina. Dibu Martínez, The Best y Qatar 2022, algunos de los últimos puntos de choque entre el teutón y la Albiceleste.

“Definitivamente no va a ser como en el Balón de Oro. Eso es lo que podemos decir…Aquí ganará el que lo merezca”, declaraba el crack de 34 años en la presentación de su Icon League. Un dardo inesperado, que muchos asocian a la figura de Messi y que no es el primero que se da alrededor de la Selección Argentina. Desde incluso meses previos a Qatar que Kroos se manifiesta con señalamientos que generan decenas de reacciones en nuestro lado del mundo.

No olvidemos que el centrocampista que se retirase en Real Madrid renegó del torneo incluso antes de su inicio. Kroos cuestionó antes durante y después la realización de un torneo que vio alejado de los valores del fútbol y donde los ítems fuera de este siguen presentes hasta la fecha: “Estoy totalmente en contra de que el Mundial se juegue en Qatar. Designar ese país fue un error de las federaciones…Me parecería mal esperar que los jugadores no jueguen”.

La Copa del Mundo ganada por Argentina marcó el devenir de las próximas galas de premios. Nombres como Dibu Martínez, Messi o Enzo Fernández coparon diversas ternas que ni mucho menos Kroos vio con buen ojo. Sus reflexiones junto a su hermano Félix sobre el reconocimiento al Dibu como ganador del Premio The Best para guardametas volvió a poner a vista de todos los roces entre Toni y la Selección Argentina.

Brasil 2014, máximo punto de choque entre Messi y Kroos: IMAGO

“Fue una broma para mí que el portero de Argentina también fuera el mejor portero, nadie lo conocía antes del Mundial y sólo se llevó el premio por la Copa del Mundo. Ni siquiera pensé que lo hiciera tan bien. Hizo una o dos paradas buenas, especialmente en la final, pero no dio la mejor impresión de ser el mejor portero”, marcaba el hermano de Kroos en el podcast que comparte junto a Toni y conocido como Einfach mal Luppen. Horas atrás llegó el turno der Messi y el Balón de Oro.

La nueva vida de Kroos tras dejar Real Madrid

Tras haber conquistado el planeta, centrocampista se retira con apenas 34 años en sus piernas. Todo ello para pasar a una vida donde acompañando a su familia y enfocado en sus proyectos personales seguiremos viendo a Kroos ligado al fútbol. Sus academias en Madrid y la Icon League (proyecto similar al que tiene Gerard Piqué en España), marcarán su futuro inmediato.

Verdugo de Messi en el 2014

Kroos ganó todo como jugador. Pero seguramente su techo llegó en aquel verano del 2014 donde en el mítico Maracaná y ante la Argentina de Messi, Alemania ganaba su última Copa del Mundo. Toni tenía solo 24 años y le faltaban por ganar 5 Champions, decenas de títulos locales e incluso algún título más con Die Mannschaft.