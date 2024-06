No es Guardiola: el gigante de Europa que quería sacar a Rodrygo de Real Madrid tras sus elogios a Manchester City

Real Madrid mira de reojo un mercado de fichajes marcado por la operación Kylian Mbappé e igualmente por la posible salida de Nacho rumbo a Arabia Saudita. En medio surgen diversas cuestiones como las viejas declaraciones de Rodrygo sobre un hipotético futuro lejos del Santiago Bernabéu. No se le relaciona más con Manchester City y si con otra potencia que no tendrá problemas incluso en esperar al 2025 para contratarle.

Desde Radio Montecarlo en Franca desvelan que la trama no es ni micho menos nueva y que coincidió en el tiempo con las palabras de Rodrygo sobre Manchester City y Pep Guardiola. Semanas atrás el brasileño hablaba de los skyblues como la potencia del momento: “Siendo sincero, sabíamos que ellos eran mejores. Para mí es el mejor equipo del mundo, el que juega el mejor fútbol. Creo que el rival más difícil”.

En tierras galas hablan del PSG como el otro club que sigue la actualidad de Rodrygo Goes. Se entiende que el brasileño será el gran perjudicado en cuanto a minutos y titularidades se refiere con la llegada de Kylian Mbappé, así como un potencial crack que no cerró las puertas a una salida del Bernabéu. MARCA habló días atrás de un Pep Guardiola que viene seduciendo al brasileño de la casa blanca. RMC Sport indica que por Paris Saint Germain no tienen prisa en esperar incluso al próximo verano.

¿Por qué? Real Madrid no tiene en sus planes vender a ninguna estrella salvo una oferta desorbitada. La llegada de Mbappé y la marcha de Toni Kroos mantendrá el mismo número de fichas en una plantilla donde también se cuenta con la llegada de Endrick desde Palmeiras. Hay siete torneos para los de Carlo Ancelotti en los próximos meses y todas las piernas quese encuentren disponibles serán bienvenidas. En el 2025 la historia puede ser otra.

Pep Guardiola, Vinicius y Rodrygo en el último Manchester City vs. Real Madrid: IMAGO

Por PSG entienden que alguien de la delantera de Real Madrid se abrirá a buscar minutos fuera del Bernabéu en dicha fecha. Se apunta a Rodrygo al entenderlo como el eslabón débil de la cadena. RMC Sport indica que Paris Saint Germain le sigue de cerca, que monitoriza su futuro y que salvo un giro de 180 grados, saben que ni mucho menos podrán sacarlo en estos meses. En el 2025 y con los roles repartidos, la película podría ser más que distinta.

La frase de Rodrygo que abre la puerta

“¿En el Real Madrid para siempre? Sí, bueno, nunca se sabe, tengo contrato, pero los años que ya llevo aquí ha sido un placer para mí. Siempre quiero quedarme, pero ya veremos”, palabras textuales del brasileño en una entrevista con DAZN. Desde entonces empezó un ruido alrededor de su figura en la casa blanca que ya le hace ser relacionado con Manchester City y PSG.

Los números de Rodrygo en Real Madrid

Desde enero del 2019 que el jugador no sale del primer equipo de la casa blanca. 2016 partidos, 54 goles y 37 asistencias después, Goes suma un total de 7 títulos locales y 4 de carácter internacional. Sus mejores momentos, de manera curiosa o no, llegaron justamente ante Guardiola en los cuartos de la Champions de este año y con su doblete en 120 segundos en las semifinales del 2022. En 12 meses se esperan medidas sobre su futuro.