Barcelona se entrena por estas horas con un claro objetivo: recuperar titulares para Xavi Hernández. Uno de los más importantes pasa por un Pedri que ha dicho presente junto al resto de sus compañeros en la ciudad deportiva Johan Cruyff. Preocupa el historial de lesiones del volante, quien salvo giro de 180 grados se perdería du cuarto Clásico consecutivo. Hay optimismo en una de las ramas del club.

El mediocentro cayó en agosto y desde entonces ha sido imposible verle. Barcelona ha mantenido el ritmo de competencia, pero no hay jornada donde no se extrañe a un Pedri que no ha podido jugar ante Real Madrid desde el mes de enero en la Supercopa de España. Los culés ya le extrañaron en la victoria por 2-1 en el Camp Nou y en las semifinales de la Copa del Rey. Salvo giro de 180 grados o una infiltración, los medios no le esperan para mañana. Su historial de lesiones ya es un problema.

¿Por qué? Desde su fichaje por el gigante culé se ha perdido el 35% de los partidos por lesión. Contando esta temporada y la previa hasta un total del 50% de los choques. De pasar un curso jugando casi 70 encuentros a caer en un espiral de dolencias musculares, por Barcelona aguardan por la recuperación de un jugador clave en el esquema de Xavi y de una entidad donde su fútbol ha sido extrañado desde hace semanas.

La lesión del pasado 24 de agosto en su rector anterior es el punto más convulso de un historial por momentos difícil de digerir. Nadie en Barcelona acusa a Pedri de falta de profesionalidad, pero es evidente que el problema existe y que hay que atacarlo. En los últimos 12 meses se han reportado hasta cinco problemas musculares en sus muslos.

“No ha habido un retroceso. Simplemente las sensaciones son las que son, las que marca el jugador en el día a día…Intentamos evitar que haya una recaída, sería muy difícil para todos”, palabras de Xavi en la previa de la Champions League. Pedri dice presente antes de Real Madrid, se cruzan los dedos para que diga presente y por encima de todo para que no sufra más dolencias en unas piernas que siguen al límite.

¿Cuántos partidos ha jugado Pedri con Barcelona?

El canario vive su cuarta temporada en el Camp Nou. Ha sumado hasta aquí un total de 111 partidos, 17 goles y 7 asistencias. Tras 37 batallas en LaLiga durante su primer curso, las siguientes no han superado los 26 encuentros por el campeonato de primera división. Luchará por no perderse su cuarto Clásico seguido. Tiene 20 años, no olvidemos.

¿Cuántos títulos ha ganado Pedri en Barcelona?

Desde la temporada 2020/2021 que el volante lucha por trofeos en la ciudad condal. Hasta aquí solo han llegado a nivel local. La Copa del Rey ganada por Lionel Messi como su último galardón en Barcelona, la pasada edición de LaLiga y la Supercopa de España donde dijo presente ante Real Madrid en enero, su palmarés como culé.