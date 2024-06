Pep Guardiola borró de un plumazo la chance de regresar al Fútbol Club Barcelona. A contramano de lo que dijo hace unos meses en una rueda de prensa, en la que se refirió a aceptar un retorno en caso de un posible llamado de la institución blaugrana, este lunes 10 de junio dejó en claro que cambió de opinión.

”¿Está cerrada la puerta para un regreso al Barcelona?”, le consultaron al actual estratega del Manchester City en el Club de Golf Empordà durante el Legends Trophy. A lo que respondió de manera contundente: ”Sí, está cerrada. Somos mayores ya”.

Esta frase, por lo menos en principio, marca una incertidumbre total para lo que será su futuro, dado que tras la consagración en la Premier League anunció que la temporada 2024/2025 sería la última al mando de los Ciudadanos. Además, al FC Barcelona acaba de arribar Hansi Flick, quien ocupa el puesto que Xavi Hernández dejó vacante.

Pep Guardiola dijo que Joan Laporta no lo llamó para reemplazar a Xavi Hernández

Durante las semanas en las que Xavi Hernández caminaba por la cuerda floja, en Barcelona se rumoreó que la directiva del club ya estaba preparando el retorno de Pep Guardiola. En ese contexto, el entrenador del Manchester City lanzó una declaración que alimentó las especulaciones: ”Si Barcelona me llama yo iré, es mi club”.

Pep Guardiola obtuvo 12 títulos como entrenador del FC Barcelona.

Ahora, que se sabe cuál fue el final de la película (con la salida de Xavi y la asunción de Hansi Flick), el catalán, en el mismo contacto con la prensa, comentó: ”Te aseguro que no es mi culpa. Lo que haya podido pasar no es mi culpa, llevo 14 años fuera de Barcelona y no soy sospechoso de nada en este sentido”.

Pep Guardiola quiere dirigir una Copa del Mundo

En conversación con ESPN a principio del 2024, Pep Guardiola reveló que su próximo objetivo es dirigir una Copa del Mundo de selecciones. Por lo que es posible que una vez que termine su ciclo en el Manchester City aguarde un ofrecimiento para cumplir su sueño en Estados Unidos, México y Canadá 2026 o, en su defecto, en España, Portugual y Marruecos 2030.

”Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, exteriorizó Guardiola.