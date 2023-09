España quedó conmocionada con la noticia que trascendió este jueves 14 de septiembre. Cuatro futbolistas pertenecientes a Real Madrid fueron detenidos, acusados de grabar y difundir un video sexual de una menor de edad. El caso está siendo investigado como revelación de secretos de índole sexual.

De acuerdo a lo adelantado por El Confidencial y confirmado por otros medios de Relevo y As, la Guardia Civil española buscó directamente a los futbolistas involucrados en el Centro de Entrenamiento que Real Madrid tiene en Valdebebas.

Las acusaciones apuntan a un hecho que se produjo el pasado 6 de septiembre en Gran Canaria. La madre de la víctima acusa a uno de los futbolistas como el actor material de la grabación y la posterior difusión del video sexual a través de WhatsApp.

¿Qué futbolistas de Real Madrid están involucrados?

Tal como lo adelantaron varios medios y terminó confirmando Real Madrid, no hay jugadores del primer equipo involucrados en este caso sexual. Los Merengues informaron a través de un comunicado oficial que tres futbolistas del Real Madrid C y un jugador del Castilla (equipo filial) fueron los que presentaron su declaración ante la Guardia Civil. Sus nombres no trascendieron.

Los cuatro jugadores quedaron a disposición de la Policía española para continuar con las pesquisas correspondientes, aunque fueron liberados tras el arresto correspondiente. En tanto, el club blanco adelantó que “adoptará las medidas oportunas“, lo que quiere decir que se les vendrá una sanción de importantes dimensiones.

Si los jugadores son encontrados culpables de este delito, podrían recibir penas de uno a cuatro años de cárcel por la grabación del video sin el consentimiento de la víctima. En tanto, por su difusión, las condenas podrían ser de entre dos a cinco años de prisión. Además, recibirían multas económicas.

¿Cuáles son los refuerzos del Real Madrid durante este mercado?

Real Madrid, hasta el momento, confirmó los fichajes de Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Arda Güler (Fenerbahce) y Fran García (Rayo Vallecano). Además, regresó Brahim Díaz (AC Milan) de su préstamo y renovó su contrato. Mientras que Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Joselu (Espanyol) llegaron en calidad de cedidos.

¿Qué jugadores se fueron del Real Madrid esta temporada?

Los Merengues, en tanto, perdieron a Karim Benzema (Al-Ittihad) y Marco Asensio (PSG); mientras que Eden Hazard y Mariano Díaz terminaron sus respectivos vínculos. Jesús Vallejo (Granada) y Rafa Marín (Alavés) se fueron a préstamo y Antonio Blanco (Alavés) fue transferido.

¿Cuándo se juega el próximo partido del Real Madrid?

Real Madrid inició la campaña en LaLiga de España con cuatro triunfos y buscará seguir de la misma manera cuando enfrente a Real Sociedad, el domingo 17 de septiembre en el Santiago Bernabéu.

La formación de Real Madrid versus Real Sociedad

Real Madrid será visitante ante Celta y Carlo Ancelotti prepara una formación con varias caras nuevas. Kepa haría su debut en el arco del cuadro madrileño; en defensa estaría acompañado por Carvajal, Rudiger, Alaba y Fran García; mediocampo con Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham; para dejar en ataque a Rodrygo y Joselu.