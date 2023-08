Lo ocurrido este domingo en el partido de FC Barcelona ante Getafe en la primera jornada de LaLiga ha generado la molestia de muchos hinchas del equipo azulgrana. Raphinha se hizo expulsar por una violenta acción contra Gastón Álvarez y ahora ha salido a disculparse.

Para muchos hinchas de Barcelona, lo que ocurrió con Raphinha es inexplicable. El brasileño, al minuto 42′, dio un fuerte golpe en la cabeza a Gastón Álvarez y acabó dejando a su equipo en inferioridad numérica.

La expulsión del atacante condicionó totalmente el partido, que acabó con igualdad a cero en el Coliseum Alfonso Pérez. Sin duda, un inicio de temporada accidentado para el equipo azulgrana.

Mensaje de Raphinha

Luego de lo sucedido, Raphinha publió un mensaje para los hinchas en sus redes sociales. “Bueno, me gustaría venir aquí y disculparme con mis compañeros de equipo, el staff, los aficionados y todos los que me siguen aquí en Instagram. Me equivoqué y podría haberle costado más al equipo. No es la forma en la que yo quería comenzar la temporada“.

“Soy consciente y responsable de lo que pasó ayer por la noche, con los errores aprendemos a mejorar y sin duda mejoraré con mis errores. Muchos de ustedes ahora me están odiando, pero eso no me impedirá seguir dando lo mejor de mí por esta camiseta, soy culer y seguiré siendo uno de ustedes. Espero poder compensar mi error en todo lo posible con y por este escudo” añadió.