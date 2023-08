La lesión de Vinícius por un periodo mínimo de seis semanas abre la brecha en Real Madrid. El conjunto merengue llega a finales del mercado con pocos efectivos en ataque y viendo como Kylian Mbappé se aleja con cada segundo que pasa. Se habla de una avalancha de ofrecimientos que apuntan las nueve crecer hasta el nueve. Septiembre 2, el límite.

Los peores miedos de Carlo Ancelotti se confirmaban ayer, cuando en horas de la tarde Real Madrid hacía oficial la lesión de Vinicius que gracias a una dolencia en el bíceps femoral, tendrá que parar de liderar la delantera como mínimo, hasta el primer derbi de la temporada. Joselu, Brahim Díaz y Rodrygo, lo que le queda a la entidad salvo un giro de 180°.

Es ahí donde llegan las primeras informaciones. MARCA asegura que diversos agentes empiezan a ofrecer las hojas de vida de sus delanteros por el Santiago Bernabéu. De momento no hay consenso a la hora de encontrar el indicado para sumar tantos en una plantilla que recordemos, ya no tiene los 30 gritos sagrados que aseguraba Karim Benzema por temporada. Hay prisas y por encima de todo el conocimiento de que desde Francia ya cuentan con la estadía de Kylian Mbappé.

Se aleja KLM

Diario AS asume que la ausencia de ofertas por parte del Real Madrid en la oficina del PSG supone el final de una novela donde Mbappé seguirá en la Ligue 1 hasta el 2024. No se espera por ofertas del conjunto Merengue en el Parque de Los Príncipes, más si que el jugador abandone Francia para unirse al club de la capital española para la próxima temporada. El discurso blanco se mantiene.

“El mercado está cerrado”, dijo el propio Carlo Ancelotti antes del duelo ante Celta donde Vinicius cayó lesionado. Ahora se abre un nuevo paradigma y habla de una necesidad de goles que de momento no tiene nombre ni apellido. En cuanto a Mbappé se refiere, AS apunta que por PSG: “Esperaban una oferta que no llegó”.

¿Cuáles son los refuerzos del Real Madrid durante este mercado?

Real Madrid, hasta el momento, confirmó los fichajes de Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Arda Güler (Fenerbahce) y Fran García (Rayo Vallecano). Además, regresó Brahim Díaz (AC Milan) de su préstamo y renovó su contrato. Mientras que Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Joselu (Espanyol) llegaron en calidad de cedidos.