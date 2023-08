La casa blanca del fútbol se alista para una nueva jornada de LaLiga mientras otros intereses se cuecen al otro lado del Atlántico. Real Madrid se prepara para visitar al Celta de Vigo, así como para una llamada que llegará más pronto que tarde desde AFA. Lionel Scaloni y su plan, desgranados por Relevo en estas horas.

No solo la trama Kylian Mbappé se come titulares en una prensa ibérica donde la cercanía de la fecha FIFA del mes de septiembre ya genera tensiones por diversos clubes del fútbol nacional. Real Madrid se alista para una nueva fuga de jugadores al otro lado del mundo para el inicio de unas Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 que pronto será noticia. Es ahí donde entra Argentina y Lionel Scaloni. Por España no dudan.

¿Por qué? Relevo habla del nombre de moda por estas semanas en la ciudad deportiva de Valdebebas. Nico Paz, inscrito en las últimas horas por LaLiga como jugador del primer equipo Merengue, recibirá el llamado de Scaloni para una fecha FIFA donde los vacíos legales serán aprovechados al máximo por la Albiceleste. No jugará ante Ecuador o en Bolivia.

Objetivo París

Paz será convocado por Scaloni sí, más no para el inicio de las Eliminatorias. Relevo desvela que el volante se quedará en Buenos Aires junto a otros ‘Europibes’ con el fin de preparar junto a Javier Mascherano el equipo que se pretende instaurar en los Juegos Olímpicos del 2024 en la capital francesa. Rea Madrid, obligado a cederle al tratarse de una fecha FIFA. Se busca lo mismo con Alejandro Garnacho, Luka Romero, Buonanotte, Matías Soulé, Franco Carboni, Valentín Carboni o Lucas Beltrán.

Eso sí, Real Madrid no esta obligado a ceder a su jugador para el Preolímpico del mes de enero en Venezuela. Será ahí cuando Javier Mascherano tendrá que nutrirse únicamente de jugadores locales, de Brasil o Estados Unidos. Nico Paz formará parte de un equipo que ya apunta a París 2024 y que es seguido por el cuerpo técnico de Argentina de cara al futuro. Valdebebas espera la llamada de Scaloni.