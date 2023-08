“Vinicius ha tenido una molestia en la primera parte y lo hemos cambiado. vamos a ver lo que tiene en las próximas horas, parece una molestia en el músculo de la pierna”, eran las palabras de Carlo Ancelotti ante un hecho que pone en jaque el ataque de Real Madrid y que dará a noticias oficiales en las próximas horas. Pesimismo con el nuevo ‘7’ de los Merengues.

La victoria en Vigo ante Celta se pagó de la forma más cara. En un fin de semana donde Kylian Mbappé parece alejarse a corto plazo, por la casa blanca aguardan por las pruebas que serán realizadas a un Vinicius que como mínimo, no dirá presente en duelo ante Getafe del día sábado. Rodrygo, Joselu y Brahim Díaz, los únicos delanteros con lo que cuenta Ancelotti antes del parón de FIFA. De momento no se habla de refuerzos.

Medios como MARCA, AS o Relevo buscan anticiparse a los hechos que se harán oficiales desde esta tarde por la ciudad deportiva de Valdebebas. Se habla de un Vinicius que no tiene molestias, que ha sufrido roturas y que supone el último crack en pagar las consecuencias a n calendario desbordado en todos los sentidos. ¿Tiempo de baja? Se sabrá en unas horas, pero no apunta a ser poco. Se buscarán roturas en las exploraciones.

Out de Brasil

Lo único que puede concluirse por estas horas es que la estrella del Real Madrid no dirá presente en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Vinicius no será convocado con la Verdeamarelha para los duelos ante Bolivia y Perú que abren una nueva era en Brasil. Si la suerte ayuda, se habla de un tiempo de lesión que roza las 4-5 semanas. Desgarro, la palabra que hace coincidir a todos los medios.

El gran miedo de los Merengues pasa por entender si Vinicius podrá decir o no presente para el derbi de la capital y ante Atlético de Madrid el día 24-25 de septiembre. En unas horas todo será oficial, pero como mínimo, veremos un V7 que no jugará ante: Perú, Bolivia, Getafe, Real Sociedad y en el inicio de la UEFA Champions League. Si no hay refuerzos de último minuto, Ancelotti tiene tres delanteros ahora mismo en su plantilla. Hay tiempo hasta el sábado.

¿Cuáles son los refuerzos del Real Madrid durante este mercado?

Real Madrid, hasta el momento, confirmó los fichajes de Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Arda Güler (Fenerbahce) y Fran García (Rayo Vallecano). Además, regresó Brahim Díaz (AC Milan) de su préstamo y renovó su contrato. Mientras que Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Joselu (Espanyol) llegaron en calidad de cedidos.