¿Se imaginan a Kylian Mbappé fuera de los terrenos de juego hasta el verano del 2024? Pues por Europa empiezan a temerse que ni mucho menos puede descartarse. Medios ingleses, francesas y españoles analizan una nueva jornada de información alrededor de la novela del año en el viejo continente. Si no hay renovación con PSG, viejas tácticas puedan volver al ruedo.

Nasser Al-Khelaifi sigue a la espera de novedades en relación con un Mbappé que parece inamovible en su postura. The Athletic habla de un delantero que quiere irse gratis en el 2024, cobrando cada prima que se le debe y que en caso de hacerlo, dejará un vacío en el club de la capital francesa cercano a los 175 millones de euros. Dicho hecho frente al nuevo Fair Play Financiero de la UEFA se hace simplemente insostenible.

Medios como la Cadena SER y AS afirman que puertas adentro del PSG se comienza a entender que el objetivo es imposible. Qatar hará lo que este en sus manos para retener a Mbappé, pero los roces, filtraciones y dardos de las últimas semanas se hacen infranqueables a solo 10 días de que el delantero cobre montos por fidelidad que rozan los 70 millones de euros. Si no se va este verano o renueva como pidió Al-Khelaifi, viejas usanzas vuelven a escena.

Precedentes

No sería ni mucho menos la primera vez que Paris Saint Germain apuesta por dejar en las gradas y lejos de los terrenos de juegos a un futbolista que no desean renovar su contrato. Jugadores como Adrian Rabiot, Marco Verratti o Edinson Cavani ya sufrieron dicho destino por un Parque de los Príncipes donde cuando las hojas de ruta de Doha no se siguen, hay consecuencias. Por supuesto hay que remarcar que el caso Mbappé supera cualquier nombre y ahí está la duda.

Está ‘venganza’ de Doha, vista en repetidas ocasiones, quedaría en manos del propio Al-Khelaifi y de Luis Enrique. Le Parisien y L’Equipe por su parte, apuntan que las decisiones alrededor del futuro de Mbappé llegarán el día 31 de julio. Será ahí cuando PSG sabrá si cuenta o no con su estrella más allá del 30 de junio del 2024. En caso de no hacerlo apuntan, ningún escenario puede descartarse, incluso repetimos que el propio Kylian apueste por salir como agente libre y no fichar este verano por Real Madrid. Mucho ruido en Francia.

¿Qué dirá Macron?

Pero hay un problema y este se basa en la nacionalidad del delantero. Hace 20 días que el fútbol del viejo continente entró en una temporada donde no olvidemos, habrá fútbol de selecciones en la Eurocopa de Alemania e igualmente unos Juegos Olímpicos por la ciudad de París donde todos cuentan con la figura de Mbappé. La política francesa ya fue clave para que renovase hace 12 meses y habrá qué saber que piensa Emmanuel Macron sobre un Kylian castigado en la grada mientras Le Bleus compite por ganar otras dos medallas.

Existen precedentes, mucha tensión, dinero en juegos y hasta intereses de la selección francesa en esta trama Kylian Mbappé donde los rumores de ver al delantero castigado en las tribunas como ocurriese con Cavani, Rabiot o Verratti empiezan a ser algo más que simple ruido. Cuesta pensar a 20 de julio que Didier Deschamps acepte una temporada sin su máximo referente.