Mientras se recupera de los problemas en su tobillo y espera poder renacer bajo el mando de Luis Enrique, Neymar repasa su actualidad en un deporte dónde ha recibido golpes de todo tipo a lo largo de los últimos meses. Hubo palabras para Brasil, su salud, el retiro, PSG y el fracaso del tridente junto a Lionel Andrés Messi y Kylian Mbappé.

En una entrevista con el youtuber Casimiro Miguel pudimos volver a escuchar nuevamente a uno de los grandes talentos que haya visto este deporte en la última década. Neymar y su futuro son tema de estado en París, donde se espera por las próximas semanas de cara a analizar que hacer con el contrato del jugador hasta el 2027. Este afirma que quiere quedarse.

“Incluso si no hay amor entre los fanáticos y los jugadores, estaré allí. Con amor o sin amor, pero con Neymar”, reflexionaba el astro brasileño ante las críticas recibidas por el Parque de Los Príncipes a lo largo de los últimos meses. Luis Enrique ha sido quien más saco jugo a su fútbol y se cruza los dedos por que dicho hecho se repita en la Ligue 1. Eso sí, hubo mucho más.

El retiro tras Qatar

Confirma que tras la derrota con Croacia, estuvo a un paso de abandonar Brasil: “Yo, después de la Copa del Mundo, sinceramente, no quería volver, en serio. Pero lo reconsideré. Porque soy muy ambicioso, ¿sabes? Lo pensé de nuevo. Después de la Copa del Mundo, no quería pasar por el dolor de perder, pero ver a mi familia sufrir tanto, eso pesa mucho”.

“Lloré durante unos cinco días seguidos. Duele mucho, tu sueño se va de repente así, de la manera en que fue. Preferiría mucho más no haber hecho gol, estar 0 a 0 y haber perdido en los penaltis, que haber hecho el gol, recibir un gol, y luego perder en los penaltis…Fue el peor momento de mi vida”, continúa Neymar en una entrevista donde afirmó su deseo por continuar en la Verdeamarelha.

¿Fracaso del tridente?

Consultado por su relación dentro y fuera del campo con Messi o Mbappé, Neymar no dudó en asegurar que los 24 meses de convivencia del tridente estuvieron lejos de ser lo esperado. La deuda de la primera UEFA Champions League de París pesa: “Teníamos un equipo muy fuerte. Somos tres tipos que somos los mejores del mundo. Lo sabíamos, pero desgraciadamente no encajamos. No fue bueno para nosotros”.

