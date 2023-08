Tras consagrarse como campeón de la Leagues Cup e igualmente a horas de enfrentarse con Cincinnati por las semifinales de la US Open Cup, Lionel Andrés Messi vuelve a romper el silencio para hablar de un presente y futuro que apunta a Inter Miami. El argentino charla con Apple Tv sobre el retiro y un futuro como David Beckham: “Te soy sincero…”.

Es la sensación de Estados Unidos, el hombre que ha puesto al soccer al siguiente nivel y por supuesto el imán para traer talento de élite a Norteamérica. Messi disfruta de una nueva vida que a sus 35 años por supuesto, hace que cada vez se encuentre más cerca el momento de decir adiós. El rosarino, sin pelos en la lengua a la hora de hablar del tema.

La Pulga reconocía a Tony Cherchi que de momento no se pone fechas para marcar un punto de no retorno: “Todavía no lo pienso, te soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota dentro de la cancha, de competir, los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero creo que intentaré aprovechar hasta que pueda”.

¿Un futuro en los palcos?

“Creo que para el después hay tiempo de pensar, de analizar y elegir. Hoy lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea lo que sea, puede ser poco o mucho. Disfrutar al máximo como lo estoy haciendo en este momento. Disfrutar de cada momento, sobre todo porque esto ya no vuelve y después no quiero arrepentirme de nada”, reflexionaba Lionel Andrés sobre el tener un rol similar al que ostenta hoy David Beckham por la MLS.

Más palos al PSG y elogios a la AFA: “Mi felicidad siempre fue jugar al fútbol y poder divertirme. Hoy lo puedo seguir haciendo acá, que era uno de los motivos por lo que fue esta decisión. Volver a disfrutar de lo que había perdido un poco. Mis escapadas a la selección eran mis momentos más felices porque disfrutaba del lugar en el que estaba, de mis compañeros y quería llegar acá para encontrar lo mismo. Gracias a Dios lo encontré”.

Así ve Messi los próximos desafíos de una carrera de ensueño y que ha encontrado en Miami la paz del día a día. Queda tiempo para disfrutar a La Pulga e igualmente para ser testigos de una transformación de la MLS que se dará alrededor de su figura. Lionel Andrés solo piensa ahora mismo en su próximo desafío.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.