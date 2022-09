Siguen los obras de un Santiago Bernabéu donde Real Madrid tiene diversos objetivos por delante. Rafael Nadal vs. Roger Federer, el sueño de Florentino Pérez para más pronto que tarde.

Real Madrid sueña en grande: quiere un Rafael Nadal vs. Roger Federer en el Bernabéu

Tal y como te contásemos en Bolavip semanas atrás, el Santiago Bernabéu del futuro traerá importante novedades para un Real Madrid donde la llegada de un nuevo feudo traerá eventos del más alto nivel. Florentino Pérez no duda en cuanto a por donde pasa el plan para convertir la casa blanca del fútbol en el centro de eventos más importantes de Europa. Un Roger Federer vs. Rafael Nadal, un sueño que apunta a ser realidad más pronto que tarde.

El suizo anunciaba su retirada en los últimos días tras una carrera de ensueño donde ‘Su Majestad’ cambió para siempre la historia del deporte blanco. Si bien quedará por verle en una Laver Cup donde oficialmente dirá adiós a las pistas, comienza una nueva etapa donde buscar la raqueta de Federer para una exhibición se convertirá en el objetivo de muchas marcas y feudos.

La noticia no es nueva, pues ya medios como The Sun, Defensa Central y hasta Die Spiegel en el pasado han comentado ese sueño del presidente del Real Madrid por llevar el fenómeno FE-DAL al Bernabéu. El césped retráctil del reciento, piedra angular de la remodelación de la casa del conjunto Merengue, será la clave para que más pronto que tarde un Roger Federer vs. Rafael Nadal sea disputado en plena Castellana de la capital española.

Números para la historia

Por medio de una cubierta que será instalada a pie de campo y con diversas modificaciones para albergar la cita, desde Real Madrid se pretende realizar pronto una exhibición sin precedentes en la historia del tenis y uno de los primeros eventos con el que el Santiago Bernabéu comenzará a generar esos 400 millones de euros anuales que pretende la directiva. No hay fecha ni operación alrededor del tema de momento, pero el sueño es latente y cobrará vida en los próximos meses.

Conseguir ese Rafael Nadal vs. Roger Federer en el Santiago Bernabéu supondría un récord para cualquier encuentro que se haya visto en el deporte blanco. Más de 80.000 almas ingresarían al recinto en ese plan del Real Madrid por convertir dicha exhibición en el partido de tenis con mayor asistencia de la historia de la disciplina.

En caso de llegar a buen puerto, el choque superaría las 51.954 personas que también viesen a Federer y Nadal en el Cape Town Stadium en febrero del 2020. Tal y como te contamos en su día por Bolavip, desde Real Madrid buscarán por todos los medios que su feudo pase de ser solo un estadio de fútbol, al centro de eventos más importante de toda Europa. Atentos a cuando las obras terminen en el 2023.