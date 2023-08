La situación de Ousmane Dembélé ha generado una inmensa tensión en FC Barcelona. El francés está a un paso de salir en el mercado de pases rumbo a Paris Saint-Germain (PSG) y siguen apareciendo reacciones desde el club azulgrana. El capitán, Sergi Roberto ha hablado sobre el tema.

Ousmane Dembélé ha tomado su decisión. El futbolista dejará FC Barcelona y firmará por PSG en los próximos días y la decepción en el equipo azulgrana es visible. Luego de las palabras de Xavi Hernández, se dio a conocer la impresión del capitán Sergi Roberto.

Sergi Roberto habló sobre lo ocurrido tras la victoria sobre AC Milan en la zona mixta. “Una lástima. Es un jugador muy importante para nosotros. Nos hubiese gustado que se hubiese quedado con nostros, lleva muchos años y es un jugador muy querido. Pero hay que seguir, tenemos grandes jugadores y podemos competir con cualquier equipo como se ha visto hoy“.

El jugador no escondió la decepción por la decisión de Dembélé. “Lo estamos. Cuando quieres una persona, te sabe mal que decida otra opción. Al final cada uno decide lo mejor para él. Él sabe que era un jugador muy imporante para nosotros, se lo hemos dado todo. Le deseo todo lo mejor“.

Se enteraron por la prensa

Así mismo, el capitán azulgrana aseguró que no sabía nada sobre sus intenciones. “No es un jugador que hable mucho. Estábamos leyendo que se iba, nosotros tampoco sabíamos qué decisión había tomado. Le deseo todo lo mejor, es un buen compañero y amigo. Hemos querido que se quedara, pero no ha podido ser. Hasta que no empezó a sonar, no me lo terminaba de creer. Él estaba muy contento en el Barça, no sabíamos nada“.