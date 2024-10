Wojciech Szczęsny ya firmó y posó como nuevo jugador del Barcelona este miércoles dos de octubre. El futbolista polaco, tras presenciar el 5 a 0 del elenco de Hansi Flick sobre Young Boys por la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions Legue, se juntó con Joan Laporta e hicieron oficial su incorporación.

De esta manera, el blaugrana suma una alternativa para la portería frente a la ausencia por lesión de Marc André ter Stegen. El alemán sufrió la rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha el pasado 22 de septiembre en el encuentro con el Villarreal en el Estadio de La Cerámica y quedó desafectado por el resto de la temporada.

Durante los últimos días, trascendió que Wojciech Szczęsny emergió como la primera opción entre la condición especifica que tenía el FC Barcelona para encontrar un reemplazante de ter Stegen. Debía ser un guardameta en condición de agente libre. Y el polaco apareció como una solución, dado que a mitad de año había tomado la decisión de dejar el fútbol.

Por esta razón, Szczęsny llegó a dudar en aceptar la propuesta del Culé. Él mismo lo reconoció en su conversación con el canal oficial del FC Barcelona: ”Al principio no estaba preparado para nuevos retos pro hablé con mi familia y mis amigos y todos me dijeron que sería un error no aceptar esto”.

Wojciech Szczęsny mostró su nuevo carnet como socio del FC Barcelona.

Y en esa línea, el ex jugador del Arsenal, Roma y Juventus, reveló que Robert Lewandowski jugó un papel central para que se diera su arribo: ”Robert jugó un rol muy importante porque fue la persona que tuvo la idea para convencerme. Fue el primero que me llamó para mirar la posibilidad de que esto ocurriera porque yo estaba retirado”.

Wojciech Szczęsny exteriorizó sus sensaciones al convertirse nuevo jugador de Barcelona

”Es un momento de máximo orgullo. Honestamente estaba preparado para la retirada. Estaba feliz en esa situación pero estar aquí estos dos primeros días en la ciudad y ver cómo la gente me ha tratado y lo importante que es para ellos me ha hecho sentir orgulloso y parte de esta apasionante familia. Aunque es una gran institución y un gran club de fútbol, he sentido el sentimiento de familia. La familia es muy importante para mí y ahora la he extendido un poco”, expresó el polaco.

Wojciech Szczęsny contó que siempre le tuvo simpatía al Barcelona

En el mismo contacto para las redes sociales del FC Barcelona, Wojciech Szczęsny reconoció que siempre le tuvo simpatía a los colores blaugranas: “Siempre he sido fan. Puedo ver la pasión de los fans. Es excitante este reto para mí. Lo afronto con mucha energía y entusiasmo. Estoy listo para trabajar duro y asumir los desafíos que vienen esta temporada”.