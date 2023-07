Barcelona tiene una situación particular en el lateral derecho. Busca un fichaje sí o sí para que pueda adueñarse del puesto y no tener que mover a Ronald Araújo o Jules Koundé. Para su filial, ya tiene casi confirmada la llegada de Álvaro Pérez Campo, Trilli. Sin embargo, dejó en el aire a un jugador, que llegó después del mercado invernal y no pudo ser inscrito.

Julián Araújo llegó con mucha expectativa al Barça, pero su firma oficial llegó después del 31 de enero, por lo que no pudo ser inscrito en LaLiga. Pudo entrenarse con el primer equipo y demostró cosas positivas. Sin embargo, consideran debe tener continuidad en otro equipo europeo, ya que no contaba para Xavi Hernández.

De esta manera, buscaron su salida y apareció un club de LaLiga de España que lo pidió especialmente. Tal como adelantó Relevo y confirmó Mundo Deportivo, Araújo se irá cedido a préstamo por un año a Las Palmas. El entrenador Francisco Javier García Pimienta lo pidió para que esté en la plantilla en la vuelta de los Canarios a LaLiga tras ascender desde Segunda.

El mexicano de 21 años se unirá a Las Palmas una vez que termine su participación con su selección en la Copa Oro de la Concacaf (está en la final que se jugará este domingo ante Panamá). Si bien decidió actuar para el Tri, pero se formó en los Estados Unidos, más exactamente en una Barça Academy de ese país. Explotó en el último tiempo con la camiseta de Los Angeles Galaxy.

¿Qué lateral derecho busca Barcelona?

La salida de Julián Araujo obliga sí o sí a Barcelona a fichar a un lateral derecho. Según Mundo Deportivo, el club buscará la cesión de João Cancelo, una opción del gusto de Xavi Hernández. La directiva busca que su agente Jorge Mendes ayude a las negociaciones con Manchester City.