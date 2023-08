Bacelona cerró su pretemporada en Estados Unidos con un nuevo triunfo contra AC Milán. Con anotación de Ansu Fati, el cuadro blaugrana recuperó a una de sus figuras de proyección y además logró darle minutos a gran parte del plantel.

Sin embargo, lo que se robó la atención fue la participación de Ousmane Dembélé. El delantero francés en primera instancia aparecía como suplente. Pero antes que iniciara el partido, el cuerpo técnico decidió no incluirlo como alternativa y el ‘Mosquito’ finalmente ni se cambió para el encuentro contra la escuadra italiana.

Es que lo que se rumoreaba, finalmente se confirmó: La propuesta del PSG fue imposible de igual y finalmente el futbolista decidió marcharse a la Ligue 1. Partida que causó molestia en Xavi Hernández, quien no escondió su enojo con el nacido en Vernon.

“Dembélé vino y me dijo que se quería ir. Tiene una propuesta del PSG que no podemos igualar. Me sabe mal porque creo que lo hemos cuidado para que sea feliz aquí. No podemos competir con dicha propuesta. Un poco decepcionado sí estoy”, comentó en conferencia de prensa el DT.

“Le deseo lo mejor a Ousmane Dembélé en el PSG. Nos dio mucho. Traté de convencerlo para que se quedara, pero me dijo que ya le dio su palabra a Luis Enrique y Al-Khelaifi. Es su decisión personal. Pero Barcelona es más grande que cualquier jugador. Si un jugador no quiere estar aquí, tenemos que dejarlo ir“, agregó Xavi despidiéndose públicamente del delantero.

Pero con esto, Hernández reveló que nuevamente Barcelona saldrá a buscar jugadores al mercado. Por lo que se buscarán opciones para suplir la ausencia de Dembélé.