La lesión de Frenkie De Jong fue la mala noticia del triunfo de FC Barcelona sobre Celta de Vigo del pasado sábado. La baja del neerlandés genera preocupación en el entorno del equipo azulgrana y el entrenador, Xavi Hernández ha dado un plazo estimado para su recuperación.

Frenkie De Jong salió del encuentro ante Celta de Vigo al minuto 36′. Gavi tomó el lugar de su compañero, que daba claras muestras de dolor en su tobillo derecho. El club, luego del partido, confirmó la lesión del futbolista formado en las filas de Ajax.

“Las pruebas realizadas esta noche han mostrado que el jugador del primer equipo De Jong sufre una lesión de la sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad” dice el parte médico de FC Barcelona.

Xavi lo espera para después del parón

En la conferencia de prensa previa al encuentro ante Mallorca, Xavi Henrández aclaró que no esperan al jugador para antes del parón internacional de octubre. “Frenkie es una baja muy sensible porque para nosotros es fundamental. Por cómo jugamos y por el nivel en el que está, es una baja dura. Tenemos opciones y esperemos no resentirnos de sus bajas. Veremos después del parón cómo está. No podemos decir más“.

El entrenador fue cuestionado por las posibles alternativas en el once. “Pedri tiene muy buenas sensaciones. A ver qué día lo podemos recuperar. Depende de ellos y de las sensaciones que tengan. Y hay alternativas. Una de ellas es Sergi, que puede ser un comodín formidable. Diría que es un comodín de lujo. Lo utilizaremos, igual que a Fermín, que creo que nos puede ayudar muchísimo y que es un jugador a tener en cuenta y puede ser importante“.

Los números de Frenkie De Jong

En esta temporada, Frenkie De Jong participó de de 6 encuentros por LaLiga (486 minutos, en los que registró un gol. El neerlandés también jugó 58 minutos en el encuentro ante Royal Antwerp por la fase de grupos de la Champions League.

¿Cuándo vuelve a jugar FC Barcelona?

FC Barcelona vuelve a la actividad por LaLiga este martes 26 de septiembre. El equipo azulgrana viaja al Iberostar Estadio para enfrentar a Mallorca, en el partido correspondiente a la jornada 7 del camponato.