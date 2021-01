Campeono y me voy: Pedro Aquino cumplió objetivo en León antes de llegar a América

Pedro Aquino dio el paso más importante en lo que va de su carrera en clubes. El volante de la selección peruana se convirtió en refuerzo del América, equipo más ganador y para muchos el más popular del fútbol azteca.

Sin embargo, la llegada de Pedro Aquino a América tenía una condición que él mismo se había puesto: ser campeón con León. “Con mi representante ya había conversado dos veces antes, acerca de que nosotros queríamos salir campeones y salir a buscar un reto más grande", dijo en entrevista a TUDN.

�� | Llegó y se adueñó de la media ������ pic.twitter.com/AOpEu39ICw — Club América (@ClubAmerica) January 6, 2021

"Igual, si no salíamos ganadores nos quedábamos en León. Tomé un reto muy importante y con mucho compromiso”, agregó el exjugador de Sporting Cristal que fue parte de la blanquirroja en el Mundial Rusia 2018.

Asimismo, Pedro detalló cuáles son sus mayores virtudes en el campo de juego: "estos años que he estado en México me he caracterizado como un jugador aguerrido, que va fuerte al balón, quitando eso la esencia va a terminar. Hay que tomarlo con tranquilidad, ya me expulsaron jugando con León y uno va agarrando experiencia y tomando las cosas con más calma”.

América será el tercer equipo en el extranjero en el que juegue Pedro Aquino, quien antes de llegar a León estuvo en Lobos BUAP.

Lee También