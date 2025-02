Explican los motivos por los que Sergio Ramos decidió jugar en la Liga MX

Si bien todavía no es oficial, Sergio Ramos se encuentra en México ultimando detalles para lo que será su incorporación a los Rayados de Monterrey, que en la actualidad son dirigidos por el argentino Martín Demichelis y que tiene como principales objetivos la Liga MX, la Concacaf Champions Cup y el Mundial de Clubes 2025.

“¿Si hemos fichado a Sergio Ramos? Sí y No. Sí porque estamos muy cerca. Pero hasta que no estampemos la firma de ambos lados no podemos hablar de que esté consumado. Faltan detallitos“, reconoció José Antonio Noriega, presidente del club regiomontano, en conversación con el programa El Partidazo de Cadena Cope.

En la misma charla, el mandamás de los Rayados de Monterrey respondió a los cuestionamientos de la prensa española que aún se encuentra atónita ante la decisión de Sergio Ramos de recalar en la Liga MX: “Él decide venir porque le atrae mucho el proyecto: le atrae la ciudad, la competencia y los valores con los que nos manejamos en el club”.

Asimismo, José Antonio Noriega reveló que las conversaciones con el ex Real Madrid, París Saint-Germain y Sevilla ya se iniciaron hace tiempo: “Hace meses salió la posibilidad de hablar con él pero no llegamos a un acuerdo. Ahora lo hemos vuelto a intentar porque necesitamos a alguien en esa posición y Sergio nos ofrece muchas virtudes”.

Para cerrar, por si quedaba alguna duda, Noriega consideró que se trata de una operación histórica para el Monterrey y para el fútbol de México: ”El fichaje de Sergio Ramos nos acerca a la búsqueda de campeonatos. Es el fichaje más importante de la historia del club”.

¿Cuándo será el debut de Sergio Ramos en Rayados de Monterrey?

Rayados de Monterrey jugarán este sábado 8 de febrero frente a los Bravos de Juárez por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga MX 2025 (por el momento acumula tres empates, una victoria y una derrota). Para ese encuentro, dado el ritmo que llevan las negociaciones, el español no llegará a estar a disposición de Martín Demichelis.

Por lo tanto, siempre en un plano optimista de que se concrete el fichaje en las próximas horas, el estreno podría ser el próximo domingo 16 contra los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio La Corregidora.

