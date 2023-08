Todos opinan sobre el futuro de un Kylian Mbappé que este sábado podría romper su silencio. Mientras se espera por el PSG vs. Lens que viene en camino Didier Deschamps cierra una de las grandes dudas sobre lo que ocurrirá con el delantero de la selección francesa. Las puertas de Le Bleus, siempre abiertas.

L’Equipe entrevistó al seleccionador que llevase a la Galia a las últimas dos finales de las Copas del Mundo. En intercambio de preguntas y respuestas alrededor de todos los temas, Deschamps opinó sobre una saga Mbappé vista para sentencia máximo el 2 de septiembre. Sus declaraciones terminan con la especulaciones sobre el futuro de Kylian en Francia.

Medios como RMC Sports, Le Parisien o L’Equipe han comentado en las ultimas semanas sobre los riesgos de que Mbappé no renueve o salga vendido en este verano. Ver a Kylian en las gradas del Parque de Los Príncipes tras el final del mercado, tal y como ha hecho Qatar en diversas ocasiones, llamaba a consecuencias de peso en una selección que se juega la Eurocopa y los Juegos Olímpicos por París en el 2024.

Mbappé, capítulo cerrado

“Es muy bueno para el equipo de Francia que Mbappé haya vuelto a jugar con el PSG…Es una situación complicada…Ha podido normalizar el jugador…Es una situación en la que todos ganan. Hablé con él. Es algo muy bueno para nosotros, por supuesto, pero también para el club y para él”, puntualiza sobre su vuelta a los terrenos de juego”, comentaba el seleccionador en L’Equipe.

Las puertas abiertas en la selección y por ende ¿Paz asegurada con Qatar incluso en caso no de renovar?: “Habría venido con nosotros, eso es seguro…Nos habríamos asegurado de encontrar soluciones…Ese no es mi papel. Hablo con él, como otros jugadores, pero es su carrera. No soy asesor. A lo sumo les doy una opinión si me preguntan”.