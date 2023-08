Cuando se dice que el futuro de Kylian Mbappé afecta a todas las patas francés no es una frase hecha, sino más bien el vivo ejemplo de una situación que ya tiene su siguiente gran fecha marcada en el calendario. Francia cruza los dedos por los próximos pasos del delantero del PSG y por las consecuencias que estos pueden tener por la Ligue 1. Todo se encuentra tasado en 1000 millones de euros. Se define el 1/09.

Con Neymar ya lejos de París, Lionel Messi en Miami y cada vez más fichajes ajustados a su figura, conoceremos en las próximas horas si finalmente Kylian Lotin dice presente en la convocatoria de Luis Enrique para medir fuerzas con Toulouse. Dicho hecho no solo es seguido de cerca por Real Madrid o los directivos de Qatar en Francia, sino justamente por una Ligue 1 donde el hecho de perder a la estrella de Le Bleus supone mucho dinero y prestigio. Más de 40 clubes implicados.

Francia viene cayendo de lleno en los Rankings UEFA, necesita dinero para competir en Europa y el riesgo de perder plazas para las próximas Champions ya es un hecho latente. El fútbol moderno obliga a competir por medio del dinero y de ingresos por derechos de TV que a esta hora se encuentran en buena parte amarrados a lo que haga un Mbappé que recordemos, tiene apenas contrato hasta el 30 de junio del 2024. L’Equipe sigue en su línea de que no hay cambios.

Un pacto de 1000 millones

AS confirma como el próximo 1 de septiembre empezarán las subastas para vender los derechos del torneo de cara a los próximos años. La Ligue 1 espera superar el millar de ‘kilos’ incluso tras haberse quedado en cuestión de meses sin Neymar, Messi o Sergio Ramos, pero sin la renovación de Mbappé o su marcha en este verano las cifras pueden bajar de manera considerable. DAZN, la mejor oferta ahora mismo para la Galia.

La ecuación por Francia es clara: el torneo vale menos sin Mbappé y dicho hecho será pagado por todos. No es solo un problema para los clubes que no tengan el dinero del PSG, pues recordemos que los rankings fuera miden por igual el rendimiento de cada una de las entidades anexadas a Nyon. Menos millones, menos capacidad de ir al mercado y por ende de competir por no perder las cuatro plazas a la Liga de Campeones. Sí, a todos les conviene en la Ligue 1 ahora mismo que PSG triunfe.

Sin Kylian bajan las sumas vendidas, el dinero a repartir y por encima de todo, un pacto verbal tasado en 1000 millones de euros que afectaría todo el futuro del balompié galo. Por casualidades o causalidades del destino, la fecha donde todo puede ser oficial coincide con el final del mercado en el viejo continente.