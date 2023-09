¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo cambió todo? Son algunas de las preguntas que se hacen por Francia tras ver a Kylian Mbappé seguir por un PSG que de momento apuesta por continuar con su estrella a la espera de un 2024 donde este será agente libre. En la Galia hablan de una paz de casi 100 millones de euros que incluso, hace soñar a Qatar con la renovación.

Repasemos rápidamente como se dio todo. Mbappé se declara en rebeldía, se filtran sus cartas anunciando que se irá gratis del PSG y Nasser Al-Khelaifi apuesta por apartarle de tanto giras como de la dinámica del primer equipo. La crisis económica que podía llegar bajo el contexto planteado por Kylian Lotin era palpable en todo el Parque de Los Príncipes, donde las ventas de Neymar a Arabia Saudita o de Marco Verratti a Qatar destrabaron un mercado que se preveía más que convulso. L’Equipe no duda que la paz ha llegado gracias al dinero.

Los bonos de fidelidad a Mbappé, tasados en casi 100 millones de euros, habrían quedado en veremos y hasta nuevo aviso tras las últimas reuniones entre ambas partes. PSG y el crack de 24 años apostarían, según L’Equipe, por no hablar más sobre el futuro hasta el 2024 y con dichos montos como un tema del 2024 y no del día a día. Se cree en Francia que Kylian perdonará dichas deudas a la entidad.

¿Renovación pactada?

La cercanía del delantero con Al-Khelaifi a lo largo de las últimas fechas da para todo tipo de interpretaciones, pero en España la noticia ya empieza a correr con fuerza. Medios como MARCA y José Félix Díaz no dudan que a 5 de septiembre es más probable ver a Mbappé prorrogar su vínculo laboral en París que irse gratis a Real Madrid en verano del 2024. La novela terminará el próximo año, de su no duda ninguno de los portales nombrados.

La paz y reaparición de Mbappé en el equipo de Luis Enrique no puede entenderse sin un “pacto de caballeros” con Doha que se traduce en sumas que llegan a los nueve ceros. Kylian y PSG acuerdan trabajar juntos hasta inicios del 2024 y ahí, mirar la posibilidad de prorrogar un contrato que no olvidemos es historia del deporte mundial. ¿Real Madrid? Sin novedades o cambios de discurso por estas horas. El club lo ve más cerca que nunca y el jugador no cambiará su discurso de salir libre.

¿Qué jugadores se fueron del PSG esta temporada?

Los parisinos, en tanto, han dejado ir a Lionel Messi (Inter Miami), Neymar (Al Hilal) y Sergio Ramos (sin club) como figuras más importantes. Han transferido también a Mauro Icardi (Galatasaray), El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Abdou Diallo (Al Arabi), Leandro Paredes (AS Roma) y Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday). Además, Noha Lemina (Sampdoria), Xavi Simons (RB Leizpig), Lucas Lavallée (USL Dunkerque) y Renato Sanches (AS Roma) fueron cedidos a préstamo.