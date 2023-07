El Paris Saint-Germain volvió a los entrenamientos y se prepara para la Temporada 2023/24 bajo el mando de Luis Enrique. Y la primera convocatoria del seleccionador español cuenta con una baja de peso.

Este viernes, el PSG enfrentará al Le Havre, equipo recientemente ascendido a la Ligue 1, tras ser el campeón de la pasada edición de la Ligue 2. Y hay novedades en la lista de Luis Enrique, con la incorporación de Renato Sanches y la ausencia de Leandro Paredes.

Luis Enrique dio su primera convocatoria como DT del PSG, sin Leandro Paredes

Tras su paso a préstamo por Juventus, Leandro Paredes regresó al Paris Saint-Germain, pero no parece que vaya a ser su casa por mucho tiempo más. Y la lista de jugadores convocados por Luis Enrique lo dejó claro.

Los futbolistas que participarán del primer amistoso serán los siguientes:

1 – Keylor Navas

2 – Achraf Hakimi

4 – Manuel Ugarte

5 – Marquinhos

6 – Marco Verratti

7 – Kylian Mbappé

8 – Fabian Ruiz

11 – Marco Asensio

15 – Danilo

17 – Vitinha

18 – Renato Sanches

19 – Lee Kang-In

21 – Lucas Hernandez

27 – Cher Ndour

29 – Timothée Pembélé

30 – Alexandre Letellier

32 – Layvin Kurzawa

33 – Warren Zaïre-Emery

34 – Julian Draxler

35 – Ismaël Gharbi

36 – Serif Nhaga

37 – Milan Skriniar

38 – Ethan Mbappé

39 – Ilyes Housni

43 – Noah Lemina

44 – Hugo Ekitike

99 – Gianluigi Donnarumma

¿Qué le depara el futuro a Paredes?

El futuro de Leandro Paredes, de acuerdo a múltiples reportes, estaría en la capital italiana, Roma. No obstante, eso no asegura que forme parte del AS Roma de Paulo Dybala y José Mourinho, ya que el otro equipo de la capital, Lazio, también tiene interés por él.

Tras lo comentado por el periodista Gastón Edul, todo indica que el futbolista campeón del mundo con Argentina seguirá su carrera en la Serie A.