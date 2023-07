¿Qué opina Luis Enrique de todo esto? Supone una de las a preguntas a hacerse en este comienzo de campaña para un PSG que tras dos años siendo la envidia de toda Europa, puede quedarse sin ninguna de las fichas de ese tridente que prometía conquistar la UEFA Champions league. Desde Francia desvelan la postura de su nuevo DT alrededor de la trama Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé.

Luis Enrique se hace cargo de un equipo sumido en rumores y dónde fichas puntuales como la del argentino ya no eran parte del día a día de la capital francesa. Comienza un nuevo ciclo y lo hace con todo lo que supone la novela alrededor de Kylian Mbappé en estas fechas. ¿Qué opina el ex Barcelona sobre poderse quedar sin ninguno de los miembros del tridente?

PSG Community supone el primer medio en anunciar su llegada al PSG, así como una de las fuentes más consultadas por estas jornadas de cara a entender que puede ocurrir con el club de cara a las próximas semanas. No dudan que Luis Enrique desea contar con las estrellas, al igual de su mirada sobre una situación que recordemos ya atraso su presentación en el club durante casi tres horas.

¿Les suelta la mano?

“Luis Enrique es el único entrenador que acepte desde el primer momento llegar al PSG sin saber que jugadores podían quedarse o irse. Solo pidió control total sobre los jugadores que llegarían…No se opuso a no contar con Lionel Messi, Neymar o Kylian Mbappé”, indica Max Miotto de PSG Community al Diario AS sobre la postura del asturiano alrededor del tema.

Desde Francia indican que el asturiano no puso problemas a no contar con los Messi, Mbappé o Neymar en PSG. Eso sí, desde España medios como Relevo indican que Luis Enrique si ha pedido garantías de cara a un mercado de fichajes donde se espera que entre el 20 y el 22 se conozca la postura de Nasser Al-Khelaifi con Kylian y Real Madrid. Luis Enrique no se opone a la marcha de la estrella de Le Bleu a la casa blanca.