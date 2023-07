“Es el momento para que deje PSG”, declaraba el propio Leonardo horas atrás en un claro aviso sobre lo que se viene para una entidad donde la figura de Kylian Mbappé genera cada vez más tensión y debate. 10 días le quedan a la estrella de Francia para tomar decisiones en cuanto a su futuro y en París no dudan sobre las cuatro operaciones que se cuecen pensando en sustituirle. Hay nombres para todos los gustos.

Luis Enrique comienza trabajos oficiales con un París Saint Germain donde aligerar la plantilla supone el primer gran objetivo de este nuevo ciclo. Hasta 43 fichas encontrará el ex entrenador del Barcelona puertas adentro de una entidad donde por supuesto Mbappé condiciona todo. No hay lugar para todos y se espera por más fichajes.

Tras haber anunciado diversas incorporaciones a lo largo de los últimos días y mientras Mbappé continúa por tierras africanas a la espera de marcar qué quiere hacer con su futuro, medios como AS, L’Equipe, Le Parisien o RMC Sport especulan con quien puede tomar su lugar en este PSG donde el Fair Play Financiero azota en todos los sentidos.

200 millones mínimo

Nasser Al-Khelaifi reclamará (a Real Madrid) montos cercanos a los 200 millones de euros si es que el crack de Le Bleus pide salir. ¿En dónde se invierten? Pues hay opciones de todo tipo y costes elevados dentro de un mercado donde una hipotética marcha de Kylian supone un efecto dominó en todos los niveles. Si viene un 9 puro, las hojas de vida que más gustan son Harry Kane y Victor Osimhen.

En cuanto a la posibilidad de buscar un perfil más tirado a la banda, medios como AS no dudan sobre posibles operaciones alrededor de Joao Félix y Bernardo Silva. No será una ecuación sencilla, primero Mbappé tiene que salir y el mercado de fichajes de Europa se alista de cara a un posible fichaje que donde sea que llegue, va a derivar en múltiples fichajes a lo largo y ancho del viejo continente.