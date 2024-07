La marcha de Kylian Mbappé deja efectos colaterales en Francia. Ocho clubes del fútbol galo, al borde de la quiebra tras la salida del ex PSG.

La Ligue 1 de Francia se encuentra en peligro. Los primeros días sin la figura de Kylian Mbappé traen de la mano una nueva realidad para el campeonato galo y sus clubes. Reportan como hasta ocho clubes se encuentran en riesgo de declararse en quiebra de cara a los próximos años. ¿Qué tiene que ver esto con el nuevo delantero del Real Madrid? Su salida del PSG, consecuencia o causa de un impacto económico en todo el país.

Auxerre, Lens, Nantes, Stade Reims, Montpellier, Brest, Le Havre y Angers. Son los clubes cuya nueva realidad económica trae riesgos de desaparición o refundación. L’Equipe indica que el fútbol galo, donde no olvidemos ya se perdieron más de 2000 millones de euros gracias a la pandemia, afronta su primer año sin Mbappé como estandarte y por ende, sin los recursos que la figura de Kylian generaba para todos en cada fin de semana. El riesgo de quiebra indican no es palpable, sino un destino en caso de no llegar a un acuerdo para la historia.

¿Qué tiene que ver Mbappé aquí? Todo empezó desde marzo-abril del presente 2024. La Ligue 1 afrontaba una nueva ronde negociaciones para comercializar sus derechos de TV en el extranjero e igualmente a nivel local. Kylian mientras tanto se alejaba del PSG, tenia todo arreglado con Real Madrid y las operadoras dudaban del precio a poner hasta el 2029 a nivel de pagos al ente del fútbol galo. Una cosa es el torneo con Mbappé y otra sin él.

El objetivo de la Ligue 1, comenta L’Equipe, pasaba por conseguir 1000 millones (luego se bajó a 800) en el paquete de derechos hasta el 2029. La mejor oferta que ha llegado tras la marcha de Mbappé al Real Madrid roza apenas los 400. Hay un hueco enorme, cargas del pasado como la pandemia y la ausencia de una figura que venda el torneo desde sus goles o regates. Hablamos de un PSG que ha hecho esto desde hace años pero que ya no tiene los Kylian, Neymar o Lionel Messi de otros tiempos. El riesgo es latente.

Ni siquiera cadenas como Bein Sports llegan a los montos pretendidos por la Ligue 1: IMAGO

Al efecto de ver a Mbappé lejos de Francia hay que sumarle el acuerdo con el fondo norteamericano CVC. El contrato con la empresa le da derecho a un 13% de los ingresos del torneo por los próximos años y a cambio de 1500 millones que ya fueron repartidos. ¿Y el problema? Pues que la ganancias del torneo han crecido y por ende, los estadounidenses se llevan más dinero. El año pasado cobraron 38 millones, este 67 y el próximo 131. Si la liga solo vende sus derechos por 400, hagan sus cuentas de lo que le queda a los clubes.

Ni Macron o Qatar salvan el tema

Le Parisien desvela que incluso el político francés ha estado inmerso en buscar una solución para dar con un potencial comprador. Reportan charlas con Qatar, su Emir y Bein Sports que de momento no llegan a buen puerto. Indican que textualmente se le pidió a Oriente Medio: “Salvar al fútbol francés”.

Los números de Mbappé en PSG

Desde su debut en el 2016 y hasta semanas atrás lideró una auténtica revolución de marcas en la Ligue 1. Mbappé se va del PSG y Francia con 308 partidos, 256 goles, 108 asistencias y un total de 18 títulos locales. Semanas después de ser anunciado por PSG, la Galia busca evitar una quiebra masiva de sus clubes.