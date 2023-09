Corea del Sur irrumpió de fuerte manera en el fútbol europeo en los últimos años. Su referente ha sido y es Heung-min Son, actual figura de Tottenham. Pero, poco a poco, han ido apareciendo otros jugadores con gran potencial. Es el caso, por ejemplo, de Kang-in Lee, quien en este último mercado de verano, dio el gran salto de su carrera al unirse desde Mallorca a Paris Saint-Germain (PSG). Aunque, tal como pasó con el caso del jugador de los Spurs, debe afrontar sus obligaciones como ciudadano surcoreano.

Cuando PSG contrató al destacado delantero de Mallorca, que también pasó por Valencia en España, sabía que le tocaba afrontar todo un dilema respecto a su futuro. Kang-in Lee, a sus 22 años, debe hacer pronto el servicio militar, que establece como obligatorio su país de origen, Corea del Sur. Ante esto, los parisinos podrían perder a su atacante por dos años, tiempo que establece el país asiático para sus ciudadanos.

PSG no se puede dar el lujo de dejar ir a Kang-in Lee por dos años. Es por eso que ya dio con una solución, que ya cuenta con un antecedente bien conocido. El jugador podría estar exceptuado de hacer esos dos años de servicio militar siempre y cuando logre algún hito importante en su carrera deportiva. Para el caso, se aproximan los próximos Juegos Asiáticos, la gran oportunidad para lograr un título importante para Corea del Sur.

Por eso, tal como ya explicó el diario Le Parisien, PSG decidió ceder a Kang-in Lee a la selección de Corea del Sur para que dispute los próximos Juegos Asiáticos, que se disputarán entre el 19 de septiembre y el 8 de octubre en Hangzhou, China. Así, el conjunto parisino pierde a su delantero por todo un mes, pero en caso de que resulte victorioso con su selección, evitará perderlo por un tiempo mucho mayor debido al servicio militar.

Para el último bicampeón de la Ligue 1 de Francia es una solución adecuada, sobre todo porque la ausencia de Lee por un mes no irrumpirá en los planes de Luis Enrique. Con las llegadas de figuras como Randal Kolo Muani y Bradley Barcola durante los últimos días del pasado mercado, PSG cuenta con suficientes variantes para reemplazar al surcoreano.

Por lo pronto, Kang-in Lee ya se perdió el partido ante Niza del viernes 15 de septiembre por la liga francesa, una vez que fue cedido a Corea del Sur. Recién podrá retornar para después de la fecha FIFA de octubre.

PSG aplica el ‘método Heung-min Son’

La opción de ceder a Kang-in Lee a la selección de Corea del Sur para disputar los Juegos Asiáticos, como se dijo, ya tiene un antecedente. Precisamente, la máxima figura surcoreana en Europa, Heung-min Son, atravesó por la misma situación en el año 2018. Para evitar el servicio militar obligatorio debía lograr la clasificación a octavos de final del Mundial de Rusia. Sin embargo, el seleccionado surcoreano quedó eliminado en fase de grupos.

Todo hacía creer que debería interrumpir su carrera por casi dos años, justo en pleno crecimiento. Pero apareció una solución: el título en los Juegos Asiáticos de Indonesia 2018 poco después del Mundial, permitió salvarse de estar tanto tiempo fuera de los terrenos de juego.

No obstante, Heung-min Son sí hizo el servicio militar, pero sólo tuvo que estar durante tres semanas. El propio delantero relató poco después cómo fue la experiencia en una entrevista para el canal oficial de Tottenham. “No podría decir todo lo que he hecho, pero lo he disfrutado. Han sido tres semanas duras. Una buena experiencia“, aseguró.

De acuerdo al relato de Son, durante ese tiempo, estuvo expuesto a duras pruebas físicas con largas e interminables caminatas con peso y hasta aprender sobre el uso de armas.

Kang-in Lee también debería hacer esas tres semanas de servicio militar obligatorio, en caso de lograr el título de la Copa Asiática con Corea del Sur. Lo podría cumplir en el próximo verano de 2024. Si no logra el título, será un duro revés, ya que podría ver interrumpida su actividad futbolísticas por sus obligaciones civiles con su país.

¿Cuáles son los refuerzos de PSG durante este mercado?

PSG, hasta el momento, confirmó los fichajes de Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Bradley Barcelona (Lyon), Manuel Ugarte (Sporting CP), Lucas Hernández (Bayern Múnich), Kang-in Lee (Mallorca), Milan Skriniar (Inter), Marco Asensio (Real Madrid), Cher Ndour (Benfica) y Arnau Tenas (FC Barcelona Atlétic). También se sumó Gonçalo Ramos (Benfica) en calidad de cedido (con futura obligación de compra) Además, se confirmó la compra definitiva de Hugo Ekitiké (Stade Reims). En tanto, Xavi Simons (PSV) fue recomprado. Por último, Georginio Wijnaldum (AS Roma), Julian Draxler (Benfica), Colin Dagba (Estrasburgo), Keylor Navas (Nottingham Forest), Edouard Michut (Sunderland) y Layvin Kurzawa (Ferro) retornaron de sus préstamos

¿Qué jugadores se fueron del PSG esta temporada?

Los parisinos, en tanto, han dejado ir a Lionel Messi (Inter Miami), Neymar (Al Hilal), Marco Verratti (Al Arabi) y Sergio Ramos (sin club) como figuras más importantes. Han transferido también a Mauro Icardi (Galatasaray), El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq), Abdou Diallo (Al Arabi), Leandro Paredes (AS Roma) y Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday). Además, Juan Bernat (Benfica), Ismaël Gharbi (Stade Lausanne), Colin Dagba (Auxerre), Noha Lemina (Sampdoria), Xavi Simons (RB Leizpig), Lucas Lavallée (USL Dunkerque) y Renato Sanches (AS Roma) fueron cedidos a préstamo.

¿Cuándo se juega el próximo partido de PSG?

Paris Saint-Germain, tras caer ante Niza, debe pensar en su debut en la fase de grupos de la UEFA Champions League. El próximo martes 19 de septiembre recibirá en el Parque de los Príncipes a Borussia Dortmund por el grupo F.