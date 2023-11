Paris Saint-Germain (PSG) fue pura contundencia y le ganó a Montpellier por 3-0 en el duelo que le dio inicio a la fecha 11 de la Ligue 1 de Francia. Kylian Mbappé, quien viene de salir tercero en la lucha por el Balón de Oro, sólo tuvo una jugada de lujo en donde asistió a Kang-in Lee para el primer tanto del partido. Warren Zaïre-Emery y Vitinha completaron los goles.

Triunfo importante para el equipo de Luis Enrique, que vuelve a ser líder de la liga francesa, de forma momentánea. Niza lo puede superar recién el domingo cuando enfrente a Rennes. Hasta tanto, PSG vuelve al primer lugar tras alcanzar los 24 puntos (Niza lo superaría por un punto si gana).

Para un partido de estas características, Luis Enrique no dudó en poner a casi todos sus titulares, pese a que el próximo martes jugará por Champions League en Milán. Ante Montpellier, jugó de gran manera, a pura contundencia y aprovechando las situaciones de peligro que generó.

En el caso de Kylian Mbappé, no fue un gran partido, ya que no convirtió goles ni tampoco dio asistencias, de acuerdo a los portales de estadísticas. Los números del nacido en Bondy no fueron del todo buenos, ya que no tuvo remates al arco, ganó tres de ocho duelos posibles y perdió 16 balones, según Sofascore.

Pese a sus malos números y a una actuación discreta, Mbappé fue clave para abrir el marcador. A los nueve minutos de juego, luego de una gran jugada colectiva, Hakimi mandó un centro atrás que Mbappé parecía que controlaría. Sin embargo, Kylian la dejó pasar sabiendo que estaba Kang-in Lee. El remate del surcoreano fue directamente al ángulo superior del arco defendido por Benjamin Lecomte para el 1-0.

Zaïre-Emery y Vitinha, los dueños del mediocampo

Si hay algo que Luis Enrique logró mejorar con respecto a lo que PSG demostró en las últimas temporadas es el mediocampo. En este sentido, hay nombres propios que se convirtieron en fijas para el once titular. Warren Zaïre-Emery, pese a su juventud, y Vitinha se afianzan como dos interiores irremplazables. El partido ante Montpellier fue una nueva prueba de ello.

Zaïre-Emery y Vitinha fueron los autores del 2-0 y del 3-0, respectivamente, en el segundo tiempo. Ambos tantos fueron por llegadas al ataque de estos mediocampistas. En el tanto del joven francés de 17 años, un genial taco de Ousmane Dembélé permitió el remate de derecha al primer palo para el segundo tanto de los parisinos al minuto 58.

Cuatro minutos después, Vitinha entró por Kang-in Lee y tuvo un rápido impacto en el partido con mejor distribución del juego. Pero como hizo Zaïre-Emery, llegó a posición de ataque y, al minuto 66, tras otra corrida y otro centro atrás de Hakimi (autor de dos asistencias), el portugués llegó y remató en la puerta del área para 3-0.

Los duros próximos partidos de PSG en Champions y Ligue 1 de Francia

PSG tendrá un duro calendario por delante. Tras ganarle a Montpellier, enfrentará a AC Milan el próximo martes 7 de noviembre en una nueva jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Luego, volverá a concentrarse en la Ligue 1 donde tendrá dos partidos difíciles por delante. Primero, visitará al sorprendente Stade Reims (quinto lugar en la Ligue 1) el sábado 11.

Luego del parón por la fecha FIFA, jugará ante uno de los que pelea arriba, AS Mónaco (tercero en la liga francesa), el 24 de noviembre. Y, cuatro días después, el 28, recibirá en el Parque de los Príncipes a Newcastle por Champions.