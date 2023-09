El final de una era en PSG y con una despedida, con sabor ciertamente amargo, pese a los 11 años que estuvo en el club. Marco Verratti se va por la puerta de atrás de la capital francesa y se convierte en nuevo jugador de Al Arabi de Qatar a cambio de una transferencia por 45 millones de euros.

Se va uno de los históricos que aún quedaban en la plantilla del Paris Saint-Germain. El italiano llegó en el verano de 2012 por sólo 12 millones de euros, proveniente del Pescara. Hoy llegó su último día como jugador parisino tras un total de 416 partidos y 30 títulos, convirtiéndolo en el más laureado en la historia del club.

La salida de Verratti se da tras varias idas y vueltas en las negociaciones. En un primer momento, se pensaba en una salida al fútbol de Arabia Saudita con Al Hilal como gran favorito. PSG no lo quiso vender a dicho país y, sin oportunidades en Europa, encontró en Qatar el próximo destino del experimentado italiano.

Para el jugador es una salida con sabor amargo. Le queda la espina de, pese a ser el más ganador en la historia del club, no poder demostrarlo a nivel continental, ya que no pudo ganar la UEFA Champions League. A su vez, este último año ha sido difícil para Verratti, quien fue uno de los más cuestionados por el público parisino. Luis Enrique, de hecho, lo borró de los primeros partidos de la temporada y lo tuvo trabajando con los jugadores que no tiene en cuenta, lejos del primer equipo.

Fabrizio Romano lo ‘recibió’ en Al Arabi

Ahora, la carrera de Marco Verratti tiene un nuevo inicio y lejos de Europa. Al Arabi de Qatar logró su fichaje por un monto de 45 millones de euros. Su llegada causó gran expectativa y, finalmente, se hizo oficial este miércoles 13 de septiembre con un particular video difundido en sus redes sociales.

La grabación tiene a Verratti como gran figura, aunque lo que llamó la atención fue la participación del reconocido periodista Fabrizio Romano. Se lo pudo ver en un pantalla gigante a modo de presentador de noticias, anunciando la revolución que genera un jugador como el mediocampista italiano de 30 años.

Las redes sociales de Al Arabi se llenaron de publicaciones presumiendo la llegada de Marco Verratti. No es para menos. Es la gran figura que buscaban desde hace tiempo y por quien negociaron minuciosamente hasta llegar a este momento.

¿Cómo le va a Al Arabi y con quién se encontrará Verratti?

Al Arabi es uno de los equipos más importantes de la liga qatarí. En su historia ha tenido jugadores de gran renombre como los argentinos Gabriel Batistuta y Leonardo Pisculichi. Hoy en día, cuenta en su plantel con futbolistas como el brasileño Rafinha Alcántara (hermano de Thiago), el tunecino Youssef Msakni y su ex compañero en PSG, el senegalés Abdou Diallo.

Este equipo, apodado como los Diablos Rojos de Qatar, vienen de ser subcampeones de la última Qatar Stars League (el campeón fue Al Duhail del argentino Hernán Crespo). En esta temporada, se quedaron a las puertas de jugar la AFC Champions League, ya que perdieron el Playoff ante el OKMK FK de Uzbekistán. Actualmente, en el torneo local, marchan en el sexto lugar.